Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Lundi 19 mars 2018

0 0

Alibaba va investir deux milliards de dollars supplémentaires dans sa filiale Lazada Group, un spécialiste du commerce électronique implanté en Asie du sud-est. Ce nouvel investissement viendra s'ajouter aux 2 milliards de dollars déjà injectés, durant les deux dernières années, par le géant chinois du e-commerce. Par ailleurs, Lucy Peng, l'une des fondatrices d'Alibaba, prendra la direction de Lazada.Boeing annonce que son nouveau 737 MAX 7 a effectué son premier vol avec succès vendredi dernier, conformément au calendrier. L'avion va à présent entamer un programme complet d'essais en vol qui mènera à sa certification et à sa livraison en 2019. L'avion a accompli avec succès un vol de 3 heures et 5 minutes, durant lequel il a été soumis à un ensemble d'essais concernant ses commandes de vol, ainsi que la vérification de ses systèmes et de sa maniabilité.Facebook est sous pression alors que Cambridge Analytica, un consultant extérieur lié à la campagne de Donald Trump, aurait eu accès aux données personnelles de 50 millions d'utilisateurs sans leur consentement, selon la presse américaine et britannique. Cette affaire suscite des inquiétudes concernant les failles de sécurité du réseau social. De son côté, Facebook a annoncé qu’une enquête était en cours.Newell Brands a signé un accord avec l'investisseur activiste Carl Icahn, actionnaire du groupe à hauteur de 6,9%. Il prévoit d'abord qu'un représentant d'Icahn, Patrick Campbell, devienne président du Conseil de Newell Brands. Trois autres administrateurs - Brett Icahn, Andrew Langham et Courtney Mather - ont été de plus nommés par Icahn. De plus, Newell Brands prévoit d'accélérer son plan de transformation et notamment ses cessions d'actifs pour un total de 10 milliards de dollars.