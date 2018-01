Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Lundi 22 janvier 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ABERCROMBIE & FITCHAbercrombie & Fitch a annoncé le départ à la retraite prochain de son président exécutif, Arthur C. Martinez. Ce départ sera effectif à la clôture de l'exercice début février. D'ici l'assemblée générale de juin, l'intérim comme président non-exécutif d'Abercrombie & Fitch sera assuré par Terry L. Burman, président du Comité Gouvernance et nominations du groupe. Par ailleurs, Abercrombie & Fitch a relevé sa prévision de croissance des ventes du quatrième trimestre, ciblant désormais une hausse de 5 à 10% contre de 0 à 5% précédemment de ses ventes en comparable.AIGL'assureur américain American International Group (AIG) a annoncé l'acquisition du réassureur Validus Holdings pour 5,56 milliards de dollars en numéraire. Il propose 68 dollars par action, ce qui représente une prime d'un peu plus de 45,5% par rapport au cours de clôture de vendredi. La transaction sera financée sur la trésorerie d'AIG et aura un impact immédiatement relutif au niveau du bénéfice par action. Elle a été approuvée par les deux conseils d'administration et devrait être finalisée mi-2018.BIOVERATIVSanofi a annoncé le le rachat de la biotech américaine Bioverativ spécialisée dans l'hémophilie pour 11,6 milliards de dollars. Pour remporter la mise, le groupe français a proposé à sa cible 105 dollars par action, soit une prime de 64% par rapport au cours de clôture de vendredi dernier. Un prix jugé un peu cher par plusieurs analystes, dont Jefferies qui souligne que Bioverativ est valorisée à 8,4 fois ses revenus attendus en 2018 et 27 fois ses bénéfices.BROADCOML’américain Broadcom Limited annonce aujourd’hui avoir réalisé ses premières démarches auprès du gendarme financier américain (SEC), visant à la redomiciliation de sa maison-mère de Singapour vers l’Etat du Delaware (Etats-Unis). Cette opération avait été annoncée le 2 novembre dernier. Cette nouvelle domiciliation devrait être sans impact fiscal pour les actionnaires de Broadcom, précise la société.CELGENE/JUNO THERAPEUTICSLa société de biotechnologie Celgene a annoncé l’acquisition des titres de Juno Therapeutics, qu’elle ne détient pas encore pour 87 dollars par action, soit un montant total de 9 milliards de dollars. Elle possédait déjà 9,7% des actions de la société spécialisée dans des traitements de pointe contre le cancer. Le prix offert représente une prime de 28,3%. Cette acquisition devrait être dilutive à hauteur de 50 cents au niveau du bénéfice par action ajusté pour 2018 et devrait avoir un impact positif sur les ventes en 2020.HALLIBURTONHalliburton a dévoilé un bénéfice net, hors éléments exceptionnels, supérieur aux attentes au quatrième trimestre. La société américaine de services pétroliers a bénéficié de la production plus importante que prévu de pétrole et de gaz de schiste aux Etats-Unis. Sur la période de trois mois close fin décembre, le bénéfice par action d'Halliburton est ressorti à 53 cents, contre un consensus de 46 cents. En intégrant une charge exceptionnelle de 1,05 milliard de dollars liée à la réforme fiscale, le groupe a accusé une perte de 824 millions, ou - 94 cents par action.