Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Mardi 24 avril 2018

Harley-Davidson a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Au premier trimestre 2018, le mythique constructeur a réalisé un bénéfice net de 174,8 millions de dollars, ou 1,03 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA s'est établi à 1,24 dollar. Le marché tablait sur 1,01 dollar. Le chiffre d'affaires a atteint 1,36 milliard. Le consensus attendait 1,27 milliard.Le groupe industriel 3M a abaissé ses 2018. Il cible désormais un bénéfice par action ajusté compris entre 10,20 et 10,55 dollars contre de 10,20 à 10,70 dollars précédemment. Le revenu est attendu en croissance organique de 3% à 4% contre de 3% à 5% auparavant. Au premier trimestre, le bénéfice net a atteint 602 millions de dollars, soit 98 cents par action, contre 1,323 milliard de dollars ou 2,16 dollars par action, un an plus tôt. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 2,50 dollars, en ligne avec les anticipations.L’opérateur télécoms Verizon a dévoilé une performance trimestrielle meilleure que prévu. Au premier trimestre, le groupe a annoncé un bond de 31,3 % de son bénéfice net, part du groupe, à 4,67 milliards de ollars, soit 1,11 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1,17 dollar, soit 7 cents de mieux que le consensus Reuters. Les revenus ont augmenté de 6,6% à 31,77 milliards de dollars alors que Wall Street visait 31,26 milliards. Verizon a en effet recruté 260 000 nouveaux abonnés mobile avec forfait.United Technologies vient de dévoiler des résultats de premier trimestre 2108 supérieurs aux attentes du marché. Le conglomérat américain a ainsi publié un bénéfice net de 1,30 milliard de dollars, ou 1,62 dollar par action. La performance est en baisse par rapport aux 1,39 milliard, soit 1,73 dollar par action, du premier trimestre 2017.Coca-Cola a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, soutenus notamment par le succès de sa nouvelle gamme de Coca Light (gingembre-citron vert, orange sanguine, cerise vivifiante et tourbillon de mangue). Au premier trimestre 2018, le bénéfice net du mondial des boissons non alcoolisées a progressé de 0,16% à 1,37 milliard de dollars. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 47 cents contre 46 cents attendu par le consensus Thomson Reuters. Le chiffre d'affaires a reculé de 16% à 7,63 milliards, pénalisé par la cession des activités d'embouteillage.L’américain Boeing annonce avoir reçu une commande de 25 appareils 737 MAX8S de la part de la compagnie irlandaise Ryanair pour une valeur de trois milliards de dollars. Cette commande était déjà comptabilisée par Boeing sur son site internet de la part d'un acheteur non identifié. Elle porte à 135 le nombre de 737 MAX8S faisant l'objet d'une commande ferme de Ryanair.L'assureur Travelers a dévoilé des bénéfices plus faibles que prévu au premier trimestre. Le groupe a enregistré une progression de 8% de son bénéfice net de 669 millions de dollars, soit 2,42 dollars par action. Le bénéfice opérationnel a augmenté de 10% à 678 millions de dollars, soit 2,46 dollars par action, ressortant sous le consensus FactSet s’élevant à 2,68 dollars. L'opérationnel exclut les plus ou moins-values sur le portefeuille d'investissement de l'assureur, considérées comme des éléments exceptionnels.Caterpillar a relevé ses objectifs 2018 après avoir réalisé des profits bien plus élevés que prévu au premier trimestre. Le numéro un mondial des engins de terrassement et de matériel minier a enregistré sur cette période un bénéfice net de 1,67 milliard de dollars, représentant 2,74 dollars par action, contre un bénéfice de 192 millions de dollars, soit 32 cents par action, un an plus tôt à la même époque. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s’est élevé à 2,82 dollars, dépassant le consensus FactSet de 70 cents.