Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Mardi 3 avril 2018

General Electric (GE) Healthcare va céder pour 1,05 milliard de dollars d'actifs au fonds de private equity Veritas Capital. Ces actifs comprennent les activités de gestion des finances des entreprises du secteur de la santé, de gestion des soins ambulatoires ainsi que de gestion des ressources humaines. Cette transaction devrait être finalisée au cours du troisième trimestre 2018.General Motors arrêtera de publier ses données de ventes mensuelles, estimant que ses chiffres ne reflètent pas de manière fiable les évolutions réelles du marché. Le constructeur automobile américain explique que ces données sont impactées par diverses variables, telles que la météo ou le lancement de nouveaux modèles. De ce fait, le groupe américain entend publier ses chiffres de ventes de manière trimestrielle.EuropaCorp "ne confirme pas les rumeurs de presse" évoquant l'imminence d'un rachat par Netflix, a indiqué un porte-parole du groupe à AOF. La société de production de films répète également ce qu'elle a déjà indiqué plusieurs fois depuis le début de l'année, à savoir que "des discussions ont lieu avec plusieurs partenaires potentiels industriels et/ou financiers. Ces discussions se passent dans la sérénité et la confiance". De plus, EuropaCorp réaffirme qu'elle "n'est entrée en exclusivité avec aucun des partenaires potentiels en question."La biotech américaine Allogene entend reprendre la collaboration stratégique initialement formée en juin 2014 entre Pfizer et le français Cellectis pour développer des immunothérapies CAR-T sur étagère. Plus tôt aujourd'hui, Pfizer et Allogene ont annoncé la signature d'un accord d'apport partiel d'actifs relatifs au portefeuille de thérapies CAR-T allogéniques de Pfizer, qui comprend 16 actifs précliniques ainsi que UCART19, une thérapie allogénique CAR-T actuellement en étude clinique de phase 1 pour le traitement de la leucémie lymphoblastique aiguë (LLA).Après plusieurs séances difficiles, Tesla devrait pouvoir rebondir à l’ouverture des marchés américains. Le poisson d’avril de son dirigeant Elon Musk, évoquant la faillite du constructeur de véhicules électriques, n’a pas fait du bien au titre. Par ailleurs, des doutes persistent quant à la capacité du constructeur à honorer ses objectifs de production de son Model 3, un véhicule crucial pour l’avenir de Tesla. Ces interrogations s’inscrivent dans un contexte déjà agité pour le groupe américain.