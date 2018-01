Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Mardi 30 janvier 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

-50%, -60%, qui dit mieux et ce ne sont pas les soldes ! Alors qu'Apple publiera jeudi ses résultats trimestriels, les informations de presse selon lesquelles la firme technologique américaine va réduire la production de l'onéreux iPhone X au premier trimestre font florès. Le journal économique japonais Nikkei affirmait hier qu'elle serait réduite de 50%, à 20 millions d'appareils, ce qui serait effectivement le cas selon une source proche du dossier citée dans Wall Street Journal du jour.JPMorgan Chase & Co a annoncé la nomination de Daniel Pinto (55 ans) et Gordon Smith (59 ans) aux postes de co-présidents et co-directeurs opérationnels. Le premier est Directeur général de l’activité de banque d’investissement et le second est le patron de la banque de détail, positions qu’ils conserveront. Ils deviennent les numéros deux de la banque dirigée par Jamie Dimon (61 ans), qui devrait rester PDG pendant encore environ 5 ans, ainsi qu’il l’a convenu avec le Conseil d’administration.Mattel a créé une coentreprise avec NetEase, un éditeur chinois de jeux vidéo, pour ouvrir un studio commun appelé Mattel163. Les titres qui en sortiront seront basés sur les jeux les plus iconiques de Mattel, comme Uno, Barbie ou encore Hot Wheels.McDonald's a publié un bénéfice net de 698,7 millions de dollars au titre du quatrième trimestre, en baisse de 41%, soit 87 cents par action. Hors éléments exceptionnels, notamment 700 millions de dollars de coûts liés à la réforme fiscale, le bénéfice par action de la chaine de restauration rapide ressort à 1,71 dollar contre un consensus Zacks de 1,59 dollar. Pour sa part, le chiffre d'affaires trimestriel de McDonald's a baissé de 11% à 5,34 milliards de dollars contre un consensus de 5,26 milliards. En données comparables, les ventes de la chaine ont augmenté de 5,5%.Meredith, le groupe américain de médias qui rachète Time, a annoncé les promotions de Steve Lacy et Tom Harty comme président exécutif du Conseil d'administration et PDG, effectives à partir du 1er février. Le premier était jusqu'à présent Chairman et CEO et le second président et directeur des opérations de Meredith. Cette modification à la tête du groupe intervient alors que Meredith est sur le point de boucler l'acquisition de Time : la semaine dernière, le groupe détenait 65% du capital de sa cible. L'offre sur Time restera ouverte jusqu'au 30 janvier.Pfizer a dévoilé un bénéfice net supérieur aux attentes. Au quatrième trimestre 2017, le groupe pharmaceutique américain a réalisé un bénéfice net de 12,27 milliards de dollars, soit 2,02 dollars par action, contre 775 millions, soit 13 cents par action, un an plus tôt. Ce bond s'explique par un produit exceptionnel de 11,34 milliards de dollars lié à la réforme fiscale américaine. Hors exceptionnels, le BPA est ressorti à 62 cents contre un consensus de 56 cents. Le chiffre d'affaires de Pfizer a progressé de son côté de 0,5% à 13,7 milliards.