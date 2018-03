Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Mercredi 14 mars 2018

0 0

BLACKSTONELa Chine a vendu sa part dans Blackstone. Selon la presse, cette cession après un partenariat de 10 ans, pourrait être à mettre sur le compte des tensions commerciales avec les Etats-Unis. China Investment Corp (CIC) était entré au capital de la première société de private equity du monde en 2007. Un an plus tard, CIC avait augmenté sa participation à 12,5%.BOEINGBoeing a célébré hier soir l’assemblage du 10 000ème appareil de type 737, lui permettant d’inscrire le record de l’avion commercial le plus produit et de le voir figurer ainsi dans le Guiness World Records. L’avion en question est un 737 Max 8 qui sera livré à la compagnie Southwest Airlines. Dans son communiqué, le constructeur aéronautique indique qu’il entend accroître sa production de 737 de 47 appareils chaque mois actuellement à 52 plus tard dans l’année.BROADCOMBroadcom a annoncé officiellement l'abandon de son offre de 117 milliards de dollars sur son concurrent Qualcomm, deux jours après la décision de Donald Trump de mettre son veto au projet de rapprochement entre les deux sociétés. Une opération qui a connu son lot de rebondissements depuis plusieurs mois et qui est victime du durcissement de la politique américaine s'agissant de la prise de contrôle de sociétés technologiques nationales.