Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Vendredi 16 mars 2018

TIFFANYTiffany a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes mais aussi des ventes et des prévisions décevantes. Au quatrième trimestre clos fin janvier, le joailler américain a réalisé un bénéfice net en baisse de 61% à 61,9 millions de dollars, ou 50 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,67 dollar, au dessus du consensus qui le donnait à 1,64 dollar. Les chiffre d'affaires a progressé de 8,5% à 1,33 milliard. Dans les boutiques ouvertes depuis plus d'un an, les ventes ont grimpé de 1% alors que les analystes tablaient sur +2,8%.WALMARTWalmart serait proche d’un accord portant sur une prise de participation d'environ un tiers dans le groupe indien de commerce électronique Flipkart pour un montant de 7 milliards de dollars, selon les informations de Bloomberg. Si l’opération devait se concrétiser, elle permettrait au géant américain de s’assurer une place de choix dans le e-commerce, sur un marché émergent de 1,3 milliard de personnes, poursuit l’agence de presse.QUALCOMMAprès l’échec de la tentative de rachat de Qualcomm par Broadcom, le spécialiste des puces pour smartphones serait désormais dans le viseur de son ancien président, Paul Jacobs. Selon Reuters, ce dernier a informé le conseil d’administration de Qualcomm, auquel il siège, de sa volonté de s’associer avec des fonds d’investissement en vue d’un rachat. Il n’a cependant pas encore obtenu le financement pour une telle opération.BROADCOMBroadcom a présenté hier soir des résultats meilleurs que prévu. Au premier trimestre, clos fin janvier, le groupe a réalisé un bénéfice net de 6,23 milliards de dollars, soit 14,62 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 239 millions de dollars, ou 57 cents par action, un an plus tôt. Ses comptes ont été dopés par l’impact de la réforme fiscale aux Etats-Unis. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 5,12 dollars, surpassant le consensus FactSet s’élevant à 5,05 dollars.KROGERKroger va racheter pour 1 milliard de dollars de ses propres actions, selon un calendrier qui n'a pas été précisé. Ce programme s'ajoute à celui que la chaine de supermarchés est en train de boucler. Par ailleurs, Kroger a indiqué qu'il prévoyait une augmentation de son dividende à l'avenir.ZUMIEZZumiez a enregistré une croissance de 9,6% de son bénéfice net au quatrième trimestre clos début février, à 19,93 millions de dollars. Ramené au nombre d'actions Zumiez, son bénéfice est ressorti à 80 cents. Ajusté des éléments exceptionnels, chiffrés à 2 cents par action, le bénéfice par action de Zumiez a atteint 82 cents, loin du consensus Zacks de 90 cents. Le chiffre d'affaires de l'équipementier de skate a progressé de 16,9% au quatrième trimestre à 308,24 millions de dollars. En comparables, leur croissance a été de 7,5%. Le consensus Zacks était de 301,7 millions.NIKENike a annoncé le départ de Trevor Edwards, le patron de sa marque-phare Nike. Il va démissionner le 10 août prochain.