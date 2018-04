Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Vendredi 6 avril 2018

0 0

Netflix envisagerait de mettre sur la table plus de 300 millions de dollars dans l'optique d'acquérir Regency Outdoor Advertising, une entreprise californienne de panneaux publicitaires, selon les informations de Reuters. Une telle opération, si elle devait se concrétiser, représenterait la plus importante acquisition du groupe américain de vidéo sur internet.Un nouveau coup dur pour Tesla? La production aurait été brièvement interrompue mardi dernier, au matin, dans l’usine de Fremont (Californie) du groupe américain, selon les informations de CNBC. La cause serait un incendie dans un atelier de peinture, poursuit le média américain. Cette mauvaise nouvelle, si elle était confirmée, raviverait sans doute les interrogations des investisseurs concernant la montée en cadence de la production de la Model 3, un véhicule déterminant pour l’avenir de Tesla.Urban Outfitters a annoncé le départ prochain - il sera effectif le 27 avril - de David McCreight, directeur général de sa griffe Anthropologie. Il sera remplacé par le tandem formé de Hillary Super et Andrew Carnie, respectivement présidente de la division Équipement et accessoires et président du pôle Maison, Jardin et international.