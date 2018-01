Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Jeudi 11 janvier 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BOURBONBourbon a signé un partenariat avec Bureau Veritas en vue de digitaliser les opérations de ses navires. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du programme Smart shipping de Bourbon visant à optimiser la sécurité et la fiabilité des opérations à coûts optimisés. La première application de ce partenariat sera la vérification en temps réel des opérations de positionnement dynamique de la flotte du spécialiste du transport maritime dédié à l'industrie pétrolière. Bureau Veritas va également réaliser la classification des systèmes de connectivité de la flotte.CARBIOSCarbios, société pionnière dans le domaine de la bioplasturgie, annonce avoir validé avec succès la cinquième et dernière étape clé du projet Thanaplast et avoir reçu à ce titre un versement de 1,02 million d'euros de Bpifrance. Le projet Thanaplast représente un budget global de 22 millions d'euros, dont 15 millions portés directement par Carbios. Il a bénéficié du soutien de Bpifrance à hauteur de 9 millions d'euros, dont 6,8 millions dédiés à Carbios qui ont été perçus par tranches successives au titre du franchissement avec succès des cinq étapes du projet.CBO TERRITORIACBo Territoria a fait état d'une très bonne dynamique commerciale en 2017 dans la vente de logements neufs et anciens et de parcelles, avec notamment une accélération des ventes au second semestre. Ainsi, en 2017, au niveau de l'Immobilier résidentiel, hors vente en bloc en logement social, l'activité commerciale a progressé de 40% avec 215 ventes actées contre 154 en 2016.EDFFramatome, ex-Areva NP, détenu à 75% par EDF, a signé un protocole relatif au développement d'une coopération stratégique globale avec le président du groupe chinois CNNC, Wang Shoujun. Ce protocole pose la base de la stratégie future et de la coopération à long terme entre les deux entreprises.EVOLISEvolis a nommé Ganesh Ramamurthy en tant que nouveau directeur général de sa filiale indienne. Depuis le 3 janvier 2018, il dirige l'ensemble des activités commerciales, marketing, support technique et administratives de la filiale indienne à Mumbai ainsi que des quatre bureaux régionaux en Inde. Ganesh Ramamurthy, 46 ans, rejoint Evolis après 19 ans chez Kodak Alaris India et Kodak India. Depuis 2013, il occupait le poste de directeur commercial chez Kodak Alaris India.GETLINKGetlink, ex-Eurotunnel, a enregistré une croissance de 1% de son trafic Navettes Passagers en décembre, avec 234 097 véhicules transportés. Sur l'ensemble de 2017, 2 646 476 véhicules de tourisme ont traversé la Manche avec Le Shuttle, un chiffre en léger repli de 1%. Concernant le trafic des Navettes Camions, il a baissé de 3% en décembre avec 128 321 véhicules transportés et a stagné sur l'ensemble de l'année.NANOBIOTIXNanobiotix s'associe au Providence Cancer Institute pour mener un programme de recherche préclinique en immunothérapie dans le cancer du pancréas. Ce partenariat vise à étudier le produit leader de Nanobiotix, NBTXR3, premier produit d'une nouvelle classe conçu pour être injecté directement dans les tumeurs cancéreuses et activé par radiothérapie.NEXANSNexans a pris une participation de contrôle dans BE CableCon, le fabricant danois et fournisseur de kits de câblage à certains des principaux opérateurs européens d'éoliennes. Cette acquisition est une illustration de la stratégie " Paced for Growth ", annoncée récemment par le groupe français et visant à développer son activité au-delà de la fabrication de câbles afin de proposer à ses clients des services complets de câblage, totalement intégrés.OSMOZISAu cours du premier trimestre 2017-2018 clos fin novembre, Osmozis a signé 4 795 nouveaux emplacements à couvrir par son réseau WiFi multi-services, ce qui porte le parc global à 235 197 emplacements couverts ou à couvrir à fin novembre 2017. En 3 mois, le groupe aura ainsi signé 58,8% d'emplacements de plus que durant la même période de l'exercice précédent, signe d'un très bon début d'année.QUANTEL"En tant que titulaire de droits de propriété intellectuelle, Quantel respecte les droits de propriété intellectuelle des tiers et prend au sérieux les allégations de contrefaçon. Nous ne prévoyons cependant pas de perturbation de notre progrès commercial en cours suite à l'action d'Iridex, que nous croyons infondée. Quantel a l'intention de se défendre vigoureusement contre de telles allégations". Voilà ce qu'a répondu Marc Le Flohic, Président-Directeur général de Quantel, aux accusations du groupe Iridex.RIBERRiber a remporté une importante commande d'accessoires pour un montant supérieur à deux millions d'euros par un client en Asie dans l'industrie des écrans. Cette commande d'accessoires, livrable en 2018, est complémentaire à la commande d'évaporateurs reçue en novembre 2017 pour cette industrie, a précisé le concepteur et fabricant des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE).SODEXOSodexo, à l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre, a annoncé une prise de participation majoritaire dans la startup FoodChéri, l'un des pionniers de la restauration 3.0 en France. Cet investissement s'inscrit dans la stratégie de Sodexo d'adapter ses offres afin de répondre aux tendances de consommation émergentes et réinventer l'expérience du consommateur.VINCIVinci a annoncé le succès du placement par ASF (Autoroutes du Sud de la France) d'une émission obligataire de 1 milliard d'euros, à échéance janvier 2030, assortie d'un coupon de 1,375 % l'an. L'opération a été 1,5 fois sursouscrite. Réalisée dans le cadre de son programme EMTN, cette émission est destinée à refinancer la dette existante d'ASF. Elle lui permet de profiter des conditions de marché afin de continuer à optimiser le coût de sa dette et d'en allonger la maturité moyenne.XILAMXilam a signé un accord avec Nazara Games, éditeur de jeux mobiles, qui prévoit le lancement de plusieurs jeux mobiles inspirés de l’univers d’Oggy et les Cafards, l'une des marques phares du studio d'animation. Le premier opus devrait être disponible dès le premier trimestre 2018 en Asie Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Nazara s'appuiera sur le formidable réseau de diffusion de la série en Asie dont les trois nouvelles saisons sont présentes sur Cartoon Network alors que les saisons précédentes sont sur Nickelodeon.