Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Jeudi 29 mars 2018

Amplitude Surgical a dévoilé une perte nette part du groupe de 8,6 millions d'euros au titre de son premier semestre 2017/2018 clos fin décembre. Elle était de 5,9 millions un an plus tôt. L'Ebitda du groupe a augmenté de son côté de 7,9% pour atteindre 5,9 millions d'euros, soit 13,3% (+0,1 point) d'un chiffre d'affaires semestriel de 44,65 millions d'euros (+6,6%). Le spécialiste des technologies chirurgicales destinées à l'orthopédie pour les membres inférieurs a également affiché une trésorerie de 34,1 millions d'euros à fin 2017.Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution de la vidéo en direct, en différé et à la demande (VOD) a enregistré une perte nette de 700 000 euros sur 2017. Elle se compare à un bénéfice net de 100 000 euros en 2016. Cette perte a été intégralement réalisée au premier semestre. Le résultat d'exploitation du groupe est passé, lui, de -500 000 à -1,2 million d'euros du fait du renforcement de ses fonctions commerciales et R&D. Enfin, le chiffre d'affaires d'Anevia est ressorti à 12,6 millions d'euros, en croissance de 8%.Ateme vient de publier des résultats 2017 en forte hausse. Ainsi, l'éditeur de logiciels a enregistré un résultat net part du groupe de 3,8 millions d'euros, en progression de 94,1% par rapport à 2016, ainsi qu'un résultat opérationnel de 4,9 millions d'euros, en hausse de 155%. Pour sa part, le taux de marge opérationnelle ressort à 10,1%, contre 5,1% en 2016. Par ailleurs, le chiffre d'affaires s'établit à 48,6 millions d'euros (+29,7%).Balyo a creusé sa perte nette en 2017, passée de -6,8 à -10,6 millions d'euros. Sa perte opérationnelle atteint 10,10 millions d'euros en 2017 après la prise en compte de la charge IFRS2, contre -6,62 millions en 2016. Cette perte traduit les efforts d'investissement réalisés par Balyo au cours de l'année. Au cours de cette période, la société spécialisée dans l'automatisation des chariots de manutention a ainsi renforcé tous les départements en recrutant 85 nouveaux collaborateurs, portant ses effectifs à 158 au 31 décembre 2017 contre 73 fin 2016.Sercel, la filiale équipement de CGG, a livré un système d'acquisition terrestre 508XT de 25 000 canaux et 15 Nomad 65 Neo vibrateurs à large bande de fréquence à Algeoland la première société privée de géophysique algérienne. Algeoland prévoit de déployer l'équipement Sercel dans le cadre d'une étude sismique 3D de grande ampleur couvrant plus de 2 000 km² dans la région désertique de Rhourde-Nouss, située dans le nord-est de l'Algérie, pour le compte de la compagnie pétrolière nationale.Au premier semestre, clos fin décembre, Claranova a enregistré une perte nette part du groupe de 0,3 million d'euros contre -1,9 million d'euros un an plus tôt. Après plusieurs années dans le rouge, le résultat opérationnel du groupe présent dans l'impression digitale, la gestion de l'internet des objets et l'e-commerce est revenu dans le vert à hauteur de 0,2 million d'euros. Il était déficitaire de 2,2 millions d'euros au premier semestre de l'exercice précédent. Claranova a bénéficié d'une activité dynamique.Fermentalg a obtenu le statut GRAS pour ses huiles algales naturellement riches en oméga 3 et la signature d'un accord de distribution aux Etats Unis et au Canada avec la société Stauber. Ces deux avancées importantes sont de nouveaux jalons franchis dans la commercialisation de la gamme DHA ORIGINS sur le marché nord-américain.Keopsys-Quantel a publié un bénéfice net pro forma en progression de 83% à 4,3 millions d'euros et un bénéfice opérationnel de 7,5 millions d'euros, en hausse de 99%. En données pro forma, l'activité des groupes Keopsys et Quantel est prise en compte sur l'ensemble de l'année, a précisé le spécialiste du laser à usages scientifiques, industriels et médical.Mlle Stella McCartney et Kering ont conclu un accord sur la cession par Kering et l'acquisition par Mlle Stella McCartney de la participation de 50% de Kering dans Stella McCartney Ltd. Mlle Stella McCartney deviendra ainsi l'unique propriétaire de sa marque.La maison de champagne publiera ses résultats annuels.LDC a déposé une offre de reprise partielle des actifs et des activités du groupe Doux dans le cadre d'une conciliation ouverte avec la société. Cette procédure doit donner lieu à une décision du Tribunal de Commerce prévue début avril. Ce plan prévoit, en ce qui concerne LDC, la reprise de 298 salariés et 203 reclassements de proximité au sein du groupe. 60 millions d'euros seront investis dans le cadre de ce plan.MND annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d'un montant initial de 26,4 millions d'euros, pouvant être porté à 30,4 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. Cette augmentation de capital s'effectue à travers l'émission de 5 870 129 actions nouvelles, susceptible d'être portée à 6 750 648 actions nouvelles en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, au prix unitaire de 4,50 euros représentant une décote de 19,5% par rapport au cours de clôture de MND mardi soir.NextStage a réalisé en mars 2018 son sixième investissement dans le domaine des plateformes digitales, au travers de GoodHope. Il a réinvesti 2,2 millions d'euros au travers de GoodHope, structure dédiée au développement des plateformes digitales, qui accompagne NaturaBuy depuis début 2017, pour donner les moyens à la structure et à l'équipe d'entrepreneurs de continuer à développer son savoir-faire, via notamment une prise de participation dans une structure experte et reconnue sur un marché en plein essor.Saint-Gobain va moderniser et agrandir la ligne de production de laine de roche de son usine Isover de Ploiesti en Roumanie, qui sera opérationnelle au second semestre 2019. Cette rénovation permettra d'augmenter considérablement la capacité de production de l'usine qui atteindra 30 000 tonnes par an et d'élargir sa gamme de produits destinés aux marchés roumains et limitrophes.L'Agence européenne des médicaments (EMA) a accepté d'examiner la demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) de la sotagliflozine de Sanofi. S'il est approuvé, ce médicament par voie orale sera indiqué en complément d'un traitement par insuline pour améliorer le contrôle de la glycémie des patients adultes atteints de diabète de type 1. Développée en partenariat avec Lexicon Pharmaceuticals, la sotagliflozine est un double inhibiteur expérimental de SGLT-1 et SGLT-2, deux protéines qui agissent sur l'absorption du glucose au niveau de l'intestin et des reins.SES-imagotag, spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique et leader mondial des systèmes d'étiquetage électronique, (EEG) pour le commerce de détail, et Bizerba annoncent leur partenariat pour digitaliser les rayons frais des magasins. Les deux acteurs des technologies du Retail ont allié leurs expertises pour convertir à l'étiquetage électronique intelligent les univers des produits frais et traditionnels, dont la gestion de l'information présente de nombreux enjeux consommateurs et opérationnels.Sodexo a abaissé ses prévisions de résultats 2017/2018, visant désormais une croissance organique (interne) de son chiffre d'affaires de 1% à 1,5%, hors impact lié à la 53e semaine, et une marge d'exploitation autour de 5,7%. Jusque-là, le groupe de restauration collective tablait sur une croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre +2% et +4%, hors impact lié à la 53e semaine, et sur un maintien de la marge d'exploitation à 6,5%.Solvay lance un projet de simplification de son organisation afin de l'adapter à l'évolution de son portefeuille, désormais centré sur les matériaux de haute performance et les solutions sur mesure. Ce projet se traduit notamment par déménagement de ses activités d'Aubervilliers et de Paris à Lyon et, de façon plus limitée, à Bruxelles pour concentrer la Recherche et l'Innovation au sein de ces deux centres. Ce plan devrait entraîner une suppression nette de 600 postes, principalement dans les fonctions support dont 160 en France, 90 au Portugal et 80 au Brésil.Theradiag a signé un accord de partenariat avec le laboratoire pharmaceutique Biogaran afin de fournir ses kits Lisa Tracker pour le monitoring des biosimilaires Biogaran. Dans le cadre de cet accord, Biogaran a référencé en France les kits de monitoring Lisa Tracker pour accompagner la fourniture de ses biosimilaires. Theradiag se chargera de la mise en place, de la formation à l'utilisation des kits par les laboratoires et du suivi des demandes des cliniciens concernant le monitoring.La société de gestion détaillera ses résultats annuels.Touax vient de publier ses résultats au titre de son exercice 2017. Ainsi, le groupe a enregistré une perte nette part du groupe de 18 millions d’euros, contre une perte nette de 11,6 millions d’euros en 2016. Pour sa part, le résultat opérationnel courant ressort à 7,6 millions d’euros, en hausse de 34%. De son côté, le chiffre d’affaires s’établit à 211,9 millions d’euros (-8,9%).Unibail-Rodamco a annoncé l'obtention du visa de l'Autorité des marchés financiers et de l'AFM (Autoriteit Financiële Markten) sur la documentation relative à l'opération Westfield, étape majeure vers la réalisation de celle-ci, ainsi que la date de l'Assemblée générale portant sur l'acquisition de Westfield Corporation et le calendrier prévisionnel de l'opération. L'Assemblée générale des actionnaires se tiendra le jeudi 17 mai 2018.Valneva fera deux présentations sur ses candidats vaccins contre la maladie de Lyme et Zika le 4 avril 2018 lors du 18ème World Vaccine Congress de Washington, D.C. Le congrès rassemblera plus de 800 spécialistes des vaccins.Vente-unique.com, filiale de Cafom spécialisée dans la vente de meubles sur internet, sera introduite en Bourse le 4 avril au prix de 10,70 euros par action. La fourchette indicative de prix avait été resserrée le 22 mars, passant de 9,84-11,56 à 10,70-11,56 euros. Le placement global réalisé par vente-unique.com dans le cadre de cette introduction en Bourse a rencontré une forte demande, de 4 939 494 titres, soit 1,8 fois le nombre d'actions offertes.Voltalia a multiplié par 6,1 son bénéfice net en 2017, à 3,5 millions d'euros, et a enregistré une croissance de 43% de son Ebitda, à 71,6 millions. Il a représenté 40% (+1 point) d'un chiffre d'affaires de 180 millions d'euros (+42%). En 2018, la capacité installée consolidée totale de Voltalia devrait augmenter légèrement. Le niveau des prix au Brésil devrait encore être déterminant, avec un autre impact positif découlant de nouvelles suspensions de contrat, cette fois sur un nombre plus faible de centrales.La maison de champagne communiquera ses résultats annuels.Xilam a vu son bénéfice net bondir de 86% en 2017 pour atteindre 5,94 millions d'euros. Le résultat opérationnel du studio d'animation a augmenté de 77% à 7,63 millions, représentant 31,3% (+4,2 points) de son chiffre d'affaires déjà publié de 24,39 millions d'euros. Le groupe précise que le résultat opérationnel publié intègre l'impact des deux plans d'attribution gratuites d'actions mis en place en 2016 et en 2017, dont une quote-part a été provisionnée dans les charges opérationnelles de l'exercice.