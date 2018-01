Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 08 janvier 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Air Liquide tire un bilan très positif de son année 2017 en Asie pour son activité Electronique. Le groupe a signé plusieurs contrats à long terme avec des fabricants de composants électroniques de premier plan en Chine, au Japon et à Singapour. Air Liquide va investir plus de 150 millions d'euros pour fournir des gaz vecteurs ultra purs aux nouvelles fabs de ses clients. Ces dernières sont dédiées à la production de circuits intégrés, de mémoires, de capteurs d'imageries et d'écrans plats destinés aux appareils électroniques et mobiles grand public.La Fédération française de l'assurance (FFA) a estimé ce week-end à environ 200 millions d’euros le coût des 150 000 sinistres causés par les tempêtes Carmen et Eleanor qui ont touché la France ces derniers jours. La FFA rappelle que tous les contrats d’assurance de biens (multirisques habitation, multirisques entreprise, multirisques automobile…) comportent obligatoirement une garantie qui prend en charge les dégâts occasionnés en cas de tempête.Dassault Systèmes et Toyota Motor Europe annoncent la signature d'un contrat de trois ans aux termes duquel les deux sociétés collaboreront au développement d'un processus de production digital optimisé permettant de créer des solutions de marketing numérique de nouvelle génération utilisées lors du lancement de nouveaux modèles de voitures en Europe. Ces solutions proposeront des contenus localisés et personnalisés aux consommateurs qui souhaitent vivre de nouvelles expériences dans leur parcours d'achat d'un nouveau véhicule.Le groupe Keas, qui figure parmi les 3 participations stratégiques de Delta Drone, vient de remporter un très important contrat, estimé à plus de 87 millions d'euros, avec la société Sagi/Telio, dans le cadre d'un appel d'offre gagné auprès de la Direction de l'Administration Pénitentiaire (DAP) dépendante du Ministère de la Justice. Ce contrat, d'une durée d'environ 10 ans, porte sur la fourniture, l'installation, la mise en service et la maintenance de systèmes de brouilleurs de télécommunications mobiles. Cela concerne l'ensemble des centres de détention en France (environ 250).Environnement SA, leader européen en instrumentation pour la surveillance de l’environnement et pour la mesure des émissions et des process industriels, annonce aujourd’hui l’acquisition de Mercury Instruments, société allemande mondialement en avance sur la mesure du mercure pour les applications de laboratoires, de sécurité sanitaire, de process industriel et de surveillance de l’environnement.De plus, Environnement SA, dans un souci de fédérer sous une même marque ses filiales, sites de recherche, sites de production et entités commerciales dans les différents pays, a lancé "envea".Global EcoPower (GEP) annonce la cession de la centrale éolienne de Perles, d'une puissance de 12,3 MW, au groupe allemand LHI. Le 3 août, Global EcoPower avait annoncé la cession de la centrale éolienne de Perles sous conditions suspensives. Ces différentes conditions ont été levées et la cession a eu lieu le 29 décembre. Basée dans l'Aisne (02), la centrale de Perles est composée de 6 turbines Senvion de 2,05 MW. Le raccordement de la centrale est intervenu en octobre 2017. Cette centrale a été réalisée dans les délais convenus et porte à 106 MW la puissance installée en éolien par GEP.Groupe Gorgé dévoile aujourd'hui Vigians, la nouvelle identité de marque du pôle Protection des installations à risques. Faisant suite au renforcement de Groupe Gorgé en tant qu'acteur majeur du marché de la sécurité des personnes et des biens avec le rapprochement fin 2016 des pôles Projets et services industriels et Protection en milieux nucléaires, cette annonce constitue une étape majeure dans l'évolution du pôle et souligne ainsi son renforcement industriel et opérationnel opéré en 2017.Innate Pharma annonce aujourd'hui la nomination du Professeur Eric Vivier au poste de Directeur Scientifique (CSO), Vice-Président Senior de la société. Eric Vivier est actuellement Professeur d'immunologie à l'Université Aix Marseille (AMU) et à l'AP-HM (assistante publique - hôpitaux de Marseille). Il est un chercheur de premier plan dans le domaine de l'immunologie. Ses travaux ont été déterminants, en particulier dans le développement et le fonctionnement des lymphocytes Natural killer (NK) ainsi que dans la découverte des cellules innées lymphoïdes (ILC).LDC a fait part d'un chiffre d'affaires de 3ème trimestre (septembre à novembre) de 954,9 millions d'euros, en augmentation de 7,8%, avec des volumes vendus en hausse de 5,1%. A périmètre identique et taux de change constant, la croissance du chiffre d'affaires est de 6 % et celle des tonnages est de 3,8%. Au total, sur les neufs premiers mois de son exercice 2017-2018, le groupe agroalimentaire affiche un chiffre d'affaires consolidé de 2,8 milliards d'euros, en progression de 7,1%, pour des volumes qui progressent de -6,2%.Michelin a placé vendredi avec succès 600 millions de dollars d'obligations convertibles non-dilutives remboursables uniquement en numéraire et arrivant à échéance en 2023. La clause d'extension a été intégralement exercée. Concomitamment, le fabricant de pneumatiques a procédé à l'achat d'options d'achat dénouables uniquement en numéraire, en vue de couvrir son exposition économique, en cas d'exercice des droits de conversion attachés aux obligations.Le secteur automobile a entamé l'année sur les chapeaux de roues à la Bourse de Paris, bénéficiant vendredi d'une note sectorielle de JPMorgan emplie d'optimisme. Ainsi, PSA (+4,35% à 18,105 euros) a fini en tant que plus forte hausse du CAC 40 après avoir été ajoutée à la liste des valeurs favorites de l'américain (opinion Surpondérer, objectif de cours de 25 euros), qui salue le " redressement phénoménal " de ses opérations cœurs de métier ces deux dernières années.Sanofi et Alnylam Pharmaceuticals, leader du développement d'agents thérapeutiques ARNi, annoncent aujourd'hui la restructuration stratégique de leur alliance portant sur le développement d'agents ARNi. Dans le cadre de cette restructuration, Sanofi obtiendra les droits mondiaux sur le développement et la commercialisation du fitusiran, un agent thérapeutique expérimental ARNi actuellement en développement pour le traitement des hémophilies A et B.Sopra Steria dévoile son projet d'acquérir 100% du capital de Bluecarat, société allemande spécialiste du conseil stratégique IT, des projets agiles (incluant son Scrumcadamy), de la Cyber/IT Sécurité et de l'API Management. Sopra Steria, dont la filiale allemande affichait fin 2016 un chiffre d'affaires supérieur à 240 millions d'euros et une performance opérationnelle à nouveau en ligne avec les standards du groupe au premier semestre 2017 (résultat opérationnel d'activité supérieur à 8%), a de fortes ambitions à moyen terme sur le marché allemand.Trigano a réalisé au premier trimestre 2017/2018 clos fin novembre un chiffre d'affaires de 544,7 millions d'euros, en hausse de 50,8%. A périmètre et taux de change constants, la croissance est ressortie à 23,3%. La branche Véhicules de loisirs a vu ses ventes bondir de 54,4% (+24,6% à périmètre et taux de change constants) à 506,2 millions. Le chiffre d'affaires de la branche Équipement des loisirs a progressé, elle, de 15,9% (+10,4% à périmètre et taux de change constants).La République de Serbie et ANT (Airport Nikola-Tesla) ont désigné Vinci Airports, quatrième opérateur aéroportuaire mondial, concessionnaire pressenti de l'aéroport Nikola Tesla de Belgrade. D'une durée de 25 ans, le contrat recouvre le financement, l'exploitation, la maintenance, l'élargissement et la rénovation du terminal de l'aéroport et du système de pistes existants.