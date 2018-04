Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 16 avril 2018

0 0

Adocia, la société biopharmaceutique spécialisée dans le traitement du diabète et d'autres maladies métaboliques par des formulations innovantes de protéines approuvées, annonce aujourd'hui le lancement d'une étude de Phase 1 de BioChaperone Pramlintide Insuline (BC Pram Ins), sa co-formulation prête à l'emploi de pramlintide et d'insuline humaine. Adocia est le promoteur de cette étude, qui sera réalisée par Profil Neuss en Allemagne. Adocia prévoit que cette étude soit complétée au troisième trimestre 2018.Par ailleurs, Adocia a dévoilé une trésorerie de 27,6 millions d'euros à fin mars, à comparer à un montant de 34,8 millions d'euros au 31 décembre 2017. "La consommation de trésorerie relative aux opérations d'exploitation s'élève à 7,2 millions d'euros et reflète un niveau d'activités de recherche et développement soutenu. Les dépenses sont équivalentes à celle de l'année précédente, mais, contrairement à 2017, elles sont financées intégralement par la société", détaille Adocia.En mars 2018, le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 5,5 % par rapport au mois de mars 2017 avec 8,3 millions de passagers accueillis, dont 5,6 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 6,1 %) et 2,6 millions à Paris-Orly (+ 4,1 %). Le nombre de passagers en correspondance a augmenté de 1,1 %. Le taux de correspondance de Paris Aéroport s'est établi à 23,2 %, en retrait de 0,2 point par rapport à mars 2017. Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 3,7 % avec un total de 22,8 millions de passagers.Air Liquide a acquis la start-up EOVE, société française de conception et de fabrication de ventilateurs destinés à la prise en charge à domicile de patients souffrant d'insuffisances respiratoires chroniques. Cette opération s'inscrit dans le cadre du développement de l'activité santé à domicile du groupe. La start-up EOVE a développé une solution innovante : un ventilateur portable connecté qui prend en compte les besoins de mobilité des patients et facilite la pratique des médecins.Altran a annoncé le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription lancée le 22 mars 2018, pour un montant brut d'environ 750 millions d'euros. Le produit net de permettra au spécialiste de la R&D externalisée de rembourser une partie de la dette contractée dans le cadre de l'acquisition d'Aricent. Cette acquisition, finalisée le 20 mars 2018, permet à Altran de devenir le leader mondial inégalé des services d'ingénierie et de R&D.L'augmentation de capital de Catana Group, qui s'est déroulée du 23 mars au 19 avril 2018, a permis au groupe de lever 3,7 millions d'euros. Cette opération va permettre au spécialiste des navires de plaisance d'accélérer le développement de ses gammes Catana et Bali, et d'accompagner le plan d'amélioration de ses performances industrielles.CGG S.A., la société mère du groupe CGG, annoncé CGG Holding (U.S.) Inc., filiale indirecte détenue à 100 % par CGG, a placé avec succès une offre d'obligations senior de premier rang garanties venant à échéance en 2023 et portant intérêt au taux de 9 % pour un montant nominal total de 300 millions de dollars américains et d'obligations senior de premier rang garanties venant à échéance en 2023 et portant intérêt au taux de 7.875 % pour un montant nominal total de 280 millions d'euros.Chargeurs a dévoilé un chiffre d'affaires de 144,8 millions d'euros au titre du premier trimestre, en croissance de 1%. A changes et périmètre constants, il a augmenté de 4%. "Cette performance a été réalisée en dépit d'une base de comparaison très élevée au premier trimestre 2017, lui-même en croissance organique de 8,1%", commente le groupe. Hors la filiale de négoce Luxury Materials, la croissance organique de Chargeurs est ressortie à 5,7%. Chargeurs confirme à l'occasion de cette publication son objectif 2022 d'un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros.Edenred a signé un accord avec Deliveroo qui permettra aux porteurs français de la carte Ticket Restaurant de se faire livrer leurs repas à partir d'aujourd'hui. Le nouveau service proposé par Deliveroo est apporté en collaboration avec Edenred via son système Edenred Payment Services, garantissant aux utilisateurs une expérience de paiement simple et sécurisée.Egide a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8,03 millions d'euros au premier trimestre 2018, en croissance de 24,5%. A périmètre comparable et à taux de change constant, les ventes du premier trimestre affichent une croissance de 8,5%. Hors variation des taux change (1,22934 vs 1,06473), les ventes du premier trimestre auraient été de 8,7 millions d'euros. "L'impact positif de l'intégration de Santier sur les ventes du groupe se confirme, tout comme la croissance des ventes céramique HTCC d'Egide USA", commente le fabricant de boitiers hermétiques pour composants sensibles.Elior Group a annoncé que l’option pour le paiement en actions nouvelles du dividende de l’exercice clos le 30 septembre 2017 s’est traduite par la souscription de 2.147.465 actions nouvelles, soit un taux de réinvestissement de 50,21 %. L’option, qui pouvait être exercée du 16 mars 2018 au 6 avril 2018, permettait d’obtenir le paiement du dividende de l’exercice clos le 30 septembre 2017 (fixé à 0,42 euro) en actions nouvelles, émises à un prix unitaire de 16,88 euros. Les actions nouvelles seront émises le 17 avril 2018 aux négociations sur Euronext Paris aux côtés des actions existantes.Fnac-Darty annonce le déploiement d'espaces de démonstration des produits Google dans l'ensemble de ses magasins. Les produits Google seront également mis en avant de façon différenciée sur les sites internet du groupe et au sein des catégories de produits embarquant ses services : son, téléphonie, IT, photo… Fnac Darty sera l'un des partenaires privilégiés de Google pour ses lancements de produits à travers des promotions ou mises en avant.Getlink a finalisé la mise en place de la structure juridique liée à la réorganisation de sa dette et permise par le retrait de deux rehausseurs de crédits monolines en 2015. Groupe Eurotunnel SE (Getlink) a transféré, par apport, ses participations dans les deux sociétés concessionnaires (FM SA et CTG Ltd) à Eurotunnel Holding SAS afin d'isoler dans cette sous-holding les activités relatives à la Liaison Fixe, les distinguant des autres activités du groupe telles qu'Europorte (fret ferroviaire), ElecLink (interconnexion électrique entre la France et le Royaume-Uni) ou l'immobilier.Global EcoPower (GEP) a vu ses comptes tomber dans le rouge en 2017, à hauteur de 1,25 million d'euros. Ils intègrent notamment une charge exceptionnelle non cash de 2,496 millions imputable au passage de l'ouragan Maria sur Porto Rico, qui a retardé le projet de construction de la centrale photovoltaïque de 25 MWc pour lequel le groupe avait réalisé de nombreuses études techniques. "GEP estime que la construction de cette centrale pourrait reprendre au cours de l'exercice 2018, dès lors que l'environnement économique de l'île sera stabilisé", précise la société dans un communiqué.Manutan a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 2,4% au deuxième trimestre clos fin mars (+4,7% à change et jours constants). Le chiffre d'affaires s'établit donc à 170,2 millions d'euros contre 166,2 millions d'euros pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent. Sur le premier semestre 2017/2018, l'activité du groupe est en hausse de 4,6% (+5% à change constant et +6% à change et jour constant), à 357,3 millions d'euros de chiffre d'affaires.We.Connect a vu son bénéfice net augmenter de 35,3% en 2017 pour atteindre 4,6 millions d'euros. Il intègre notamment un résultat exceptionnel de 800 000 euros lié aux acquisitions de PCA et d'Halterrego. L'Ebitda de We.Connect a progressé de son côté de 39,4% à 4,6 millions d'euros. Il a été porté d'une part, par la contribution croissante des accessoires des marques propres WE et de l'intégration des marques Halterrego et Heden, ainsi que par la maîtrise des charges externes et de personnel dans un contexte de forte hausse de l'activité. Le chiffre d'affaires annuel a augmenté de 23,9%.