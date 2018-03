Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 19 mars 2018

0 0

Le groupe d'ingénierie détaillera ses résultats annuels après la clôture de la Bourse.Catana Group lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de 5 millions d'euros pour accompagner l'accélération de son développement. Le fabricant de catamarans va émettre 1 662 463 actions nouvelles ordinaires. Leur prix d'émission est de 3 euros par action, dont 0,50 euro de valeur nominale par action et 2,50 euros de prime d'émission, à libérer intégralement lors de la souscription, représentant une décote faciale de 14,3% par rapport au cours de clôture de l'action Catana qui était de 3,50 euros le 13 mars 2018.Environnement S.A a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 80,4 millions d'euros, en hausse de 5%. La croissance, toujours régulière, porte particulièrement cette année sur la Chine qui devient le premier pays d'exportation du spécialiste de la surveillance de l'environnement. Les parts de marché en Inde comme en Corée du Sud sont toujours importantes et l'Europe, hors France, reste relativement stable à périmètre constant avec une activité toujours soutenue en Grande-Bretagne et une légère reprise en Italie. Les ventes en France ont progressé de près de 20%.Euronext a annoncé que le président de son Conseil de surveillance, Rijnhard van Tets, ne solliciterait pas de renouvellement de son mandat à l'issue de l'Assemblée générale du 15 mai. Le Conseil a donc élu son vice-président Dick Sluimers pour lui succéder.Figeac Aéro et Shandong Nanshan Aluminium, un des leaders de la production d'aluminium, annoncent la signature d'une convention qui définit le cadre de la création d'une unité de production en joint-venture en Chine destinée à concevoir et produire des pièces en aluminium pour une large gamme d'applications aéronautiques. "L'accord signé représente une avancée décisive pour Figeac Aéro qui deviendra le premier sous-traitant français à s'implanter sur le marché chinois, en passe de devenir un des marchés aéronautiques les plus prometteurs au monde", assure le groupe français.LCM a relevé de Neutre à Achat sa recommandation sur Figeac Aéro, assortie d'un objectif de cours inchangé à 20 euros, au vu de la faiblesse de son cours et après l'annonce d'une association avec Shandong Nanshan Aluminium pour créer une coentreprise en Chine. "Cette annonce, qui fait suite à celle d'il y a quelques semaines portant sur la réactivation de ses relations avec des partenaires saoudiens, montre que le groupe demeure très offensif et qu'il multiplie les initiatives pour conforter son potentiel de croissance à long terme", commente l'analyste de LCM.Gaussin annonce la réalisation de deux augmentations de capital pour un montant global de 2,3 millions d'euros. Le prix unitaire est de 0,35 euro. Ces émissions, non visées par l'AMF, ont pour objectif de financer le développement de la société. Dans son communiqué, le groupe précise que le taux de dilution est de 4,35%.Gemalto a été choisi par le fournisseur japonais de solutions financières Dai Nippon Printing (DNP), afin de rendre les transactions bancaires mobiles plus facile à effectuer. En exploitant la solution d'authentification par biométrie faciale de Gemalto - Mobile Protector - DNP propose la reconnaissance faciale afin de sécuriser l'accès à ses applications bancaires. Les clients peuvent ainsi se connecter facilement et rapidement aux services bancaires mobiles, après une vérification faciale réussie, offrant une expérience plus pratique pour l'utilisateur.Klépierre confirme ce matin avoir adressé le 8 mars 2018 au conseil d'administration de Hammerson une offre indicative et amicale "visant à engager un dialogue constructif portant sur l'acquisition des actions émises et à émettre de Hammerson, dans son périmètre actuel, à un prix de 615 pence par action ordinaire de Hammerson". Cette proposition représente une prime d'environ 40,7 % par rapport au cours de clôture de 437,10 pence par action Hammerson le 16 mars 2018 et la rémunération proposée consisterait en la remise d'une combinaison de numéraire et de titres de Klépierre.Mr.Bricolage SA a annoncé son intention de verser un dividende de 0,60 euro par action au titre de l'exercice 2017, un montant stable par rapport à l'exercice précédent.Nexans a annoncé que son directeur général Arnaud Poupart-Lafarge souhaite "cesser au plus vite ses fonctions pour des raisons personnelles." A la demande du Conseil d'administration, il a accepté d'assurer une période de transition jusqu'au 30 septembre 2018 au plus tard. Conformément au plan de succession et en plein accord avec Arnaud Poupart-Lafarge, le Conseil d'administration de Nexans a demandé à Pascal Portevin, Directeur Général Adjoint d'accompagner la transition, dans le cadre de responsabilités élargies.Prodways (Groupe Gorgé) et Nexteam annoncent l'installation de la première machine industrielle basée sur la technologie Rapid Additive Forging (RAF Technology) pour les pièces de grandes dimensions en titane sur le site toulousain du groupe Nexteam. Forts de deux ans de R&D, la performance du procédé et le savoir-faire machine de Prodways Group ont convaincu Nexteam Group, spécialisé dans la fabrication de pièces et sous-ensembles aéronautique en métaux durs, d'investir dans la technologie RAF.Saint-Gobain vient d'acquérir la société italienne Logli Massimo, spécialiste de systèmes et accessoires pour la fixation et l'assemblage de parois vitrées, notamment garde-corps, portes de douche, cloisons et portes intérieures ou extérieures. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie du groupe d'accroître son offre de produits en aval vers les systèmes à forte valeur ajoutée.Le Conseil d’administration de Société Générale, sur proposition du Comité des nominations, soumettra au vote de l’assemblée générale mixte des actionnaires du 23 mai 2018, le renouvellement pour une durée de quatre ans, du mandat d’administrateur de Lorenzo Bini Smaghi. Il est administrateur indépendant de la banque depuis 2014 et Président du Conseil d’administration depuis le 19 mai 2015.Par ailleurs, Société Générale annonce être "entrée dans une phase de discussions plus actives avec les autorités américaines dans le but de mettre un terme à ces deux dossiers dans les prochaines semaines". La banque fait référence à l'enquête initiée par les autorités américaines (US Department of Justice et Commodity Futures Trading Commission) concernant les soumissions IBOR ainsi que l'enquête du DOJ sur les transactions impliquant des contreparties libyennes.La Fédération française des télécoms a élu Didier Casas, directeur général adjoint de Bouygues Telecom et membre de son comité exécutif, à sa présidence. Il succède à Pierre Louette, ancien Directeur général délégué d'Orange. Chez Bouygues Telecom, Didier Casas est secrétaire général ainsi que responsable des affaires juridiques et réglementaires, de la communication, mais aussi des ressources humaines et des achats.Total a signé deux nouveaux accords de concession avec le Supreme Petroleum Council représentant le gouvernement de l'Emirat d'Abou Dhabi (Emirats Arabes Unis) et la compagnie nationale Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Dans le cadre de ces accords, Total obtient une participation de 20% dans la nouvelle concession Umm Shaif & Nasr et de 5% dans la concession de Lower Zakum, à compter du 9 mars 2018, en contrepartie du versement d'un bonus global de 1,45 milliard de dollars, représentant un coût d'accès aux réserves de l'ordre de 1 dollar par baril.Valneva, société de biotechnologie dédiée au développement, à la production et à la commercialisation de vaccins innovants, annonce aujourd'hui des résultats intermédiaires positifs de phase I pour son candidat vaccin contre la maladie de Lyme VLA15. L'étude a atteint son critère principal: le candidat vaccin a montré un profil d'innocuité favorable. Très peu d'effets indésirables sévères et aucun problème de sécurité ont été constatés chez les groupes vaccinés.