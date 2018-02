Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 26 février 2018

0 0

Le groupe de R&D externalisée tiendra une journée investisseurs pour présenter son plan stratégique "Clear 2022".Atari a prévenu les porteurs des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes à échéance 30 octobre 2022 (OCEANEs) de sa décision d'exercer le 28 mars 2018 son droit de remboursement anticipé de la totalité des OCEANEs restant en circulation. A ce jour, 5 463 181 OCEANEs restent en circulation sur un nombre total de 5 494 327 OCEANEs initialement émises.AXA a annoncé avoir publié au Bulletin des annonces légales obligatoires les résolutions que le Conseil d'administration soumettra à la prochaine Assemblée générale annuelle des actionnaires, le 25 avril 2018. Outre l'approbation d'un dividende en augmentation à 1,26 euro, il sera notamment proposé à l'Assemblée, le renouvellement des mandats d'administrateur de Denis Duverne, Thomas Buberl, et André François-Poncet.Cafom a enregistré auprès de l'AMF le document de base de sa filiale à 95% vente-unique.com, première étape vers son introduction en Bourse. Ce site est un expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, qui couvre 10 pays en Europe (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Luxembourg, Pays-Bas et Suisse, Italie depuis 2017 et Portugal depuis janvier 2018) et a livré plus de 1 million de clients avec un taux de satisfaction de 92%.EDF a été débouté par l'Autorité de la concurrence britannique (CMA) après avoir interjeté appel d'une décision de la Commission de régulation de l'énergie (Ofgem) locale. Cette dernière a refusé de modifier les règles qui régissent les montants que les producteurs d'électricité - EDF mais aussi SSE qui a également déposé un recours - doivent payer pour utiliser le système public de transmission du courant. SSE avait estimé que ces commissions dépassaient le montant maximum prévu par la réglementation européenne, ce que dément l'Ofgem. La décision de la CMA conforte cette dernière.Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Énergie Systèmes, a conclu un accord en vue d'acquérir 51 % du groupe Kropman, basé à Nimègue, aux Pays-Bas, spécialisé dans les domaines multi techniques du génie électrique et mécanique et du contrôle et mesure de contamination. Le spécialiste du BTP et des concessions n'a pas dévoilé dans son communiqué les détails financiers de l'opération. Kropman compte plus de 800 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de près de 153 millions d'euros en 2017.Eurofins Scientific vient d'annoncer sa deuxième opération de croissance externe en trois jours. Le groupe de bioanalyse et de diagnostic médical a mis la main sur NMDL-LCPL, un laboratoire néerlandais spécialisé dans les analyses médicales et le diagnostic moléculaire. Eurofins fait ainsi son entrée sur le marché néerlandais des tests cliniques. Vendredi dernier, après la clôture des marchés, Eurofins Scientific avait annoncé l'acquisition de l'irlandais City Analysts, cette fois sur le segment des tests pour l'environnement.Gaussin a réalisé deux augmentations de capital d'un montant global de 1,5 million d'euros par utilisation de délégations de l'assemblée générale extraordinaire (AGE) du 15 juin 2017. Cette émission n'est pas visée par l'AMF. Elle a pour objectif de financer le développement de la société. La première opération porte sur 900 000 euros par émission 3 673 470 actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 0,245 euro et la seconde permet à Gaussin de lever 600 000 euros par émission de 2 448 978 actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 0,245 euro.Kerlink, spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l'Internet des Objets (Internet of Things - IoT), annonce ce matin avoir investi et formé un partenariat commercial avec Microshare, une société basée aux États-Unis, spécialisée dans la gestion des données IoT. La solution Microshare propose une gestion des données qui permet leur partage, leur stockage et leur accès contrôlé, tout en préservant leur sécurité et leur confidentialité, et offrant un accès simple grâce à un ensemble unique d'interfaces de programmation d'applications (APIs), prêtes à l'emploi.Natixis soumettra au vote de ses actionnaires, le 23 mai, le versement d'un dividende ordinaire, payé en numéraire, de 0,37 euro par action, au titre de l'année fiscale 2017. Le dividende sera détaché de l'action le 28 mai et mis en paiement à compter du 30 mai.Nokia a annoncé l'acquisition de la société américaine Unium, spécialisée dans la maintenance et la résolution de problèmes survenant sur des réseaux sans fil complexes. Sa technologie s'applique notamment dans le segment du wifi résidentiel. D'autre part, le groupe finlandais a signé un accord renforçant sa coopération avec China Mobile dans le cadre du déploiement de la 5G.PSA et Naza Corporation Holdings ont annoncé aujourd’hui la signature d’un accord de cession d’actifs et d’un accord de co-entreprise officialisant l’exploitation commune de l’usine Naza Automotive Manufacturing (NAM) de Gurun (Malaisie), premier centre de production en Asie du Sud-Est pour le groupe PSA.Qwamplify (ex-Custom Solutions) met en œuvre une opération d'augmentation de capital réservée aux salariés. Conformément à la résolution votée, le montant nominal de cette opération ne pourra excéder 109 585 actions pour les salariés adhérents à un plan d'épargne. Le Conseil d'administration du 21 février 2018 a fixé le prix de souscription à 5,13 euros, égal à environ 80% de la moyenne des cours de bourse des 20 dernières séances (cours de l'action Custom Solutions sur le marché Euronext Growth). Ce prix est fixe pour toute la durée de la période de souscription.