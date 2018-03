Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 26 mars 2018

0 0

1000Mercis a réalisé en 2017 un résultat net en baisse de 14% à 5,3 millions d'euros. Le résultat net avant amortissement des survaleurs s'établit à 5,9 millions, en repli de 12%. Le résultat d'exploitation est ressortie à 8,1 millions, en baisse de 14%.ADLPartner a enregistré une baisse de 16,4% de son bénéfice net part du groupe en 2017, à 4,57 millions d'euros, et un recul de 17,5% de son Ebitda à 8,35 millions d'euros. "Sa variation s'explique principalement par la poursuite des investissements commerciaux dans l'offre ADL et la filiale ADLP Assurances, par la baisse du résultat de la filiale espagnole et par la consolidation au second semestre des résultats de la société LEOO. La marge d'Ebitda d'ADLPartner est ressortie à 6,7% en 2017 contre 8,3% en 2016. Son chiffre d'affaires, enfin, a atteint 124,2 millions d'euros en hausse de 1,4%.Alstom et Siemens ont signé vendredi l'accord de rapprochement (Business Combination Agreement ou BCA) concernant la combinaison des activités mobilité de Siemens, y compris son activité de traction ferroviaire, et d’Alstom. Le BCA fait suite au protocole d'accord signé le 26 septembre 2017 et à la conclusion des procédures d’information-consultation du personnel requises au sein d'Alstom. Le nouveau groupe aura son siège à Saint-Ouen, en France, et continuera d’être coté à la bourse de Paris.Alstom a remporté quatre contrats, d'un montant global de près de 330 millions d'euros, auprès de Trenitalia, l'opérateur ferroviaire italien, pour la fourniture de 54 trains régionaux Coradia Stream. Les trains sont destinés à quatre régions d'Italie - les Abruzzes (4 trains), la Ligurie (15 trains), les Marches (4 trains) et la Vénétie (31 trains) - conformément à l'accord-cadre signé en 2016 par Alstom et Trenitalia. Les 54 trains supplémentaires s'ajoutent aux 47 trains déjà commandés par la région de l'Émilie-Romagne en 2016.Amoeba a accusé en 2017 une perte nette de 6,234 millions d'euros après une perte de 5,768 millions en 2016. La perte opérationnelle du producteur d'un biocide biologique capable d'éliminer le risque bactérien dans l'eau a atteint 5,964 millions, contre une perte de 5,753 millions un an pus tôt. Les frais généraux ont nettement augmenté en raison de l'augmentation des effectifs support reflétant le dimensionnement d'Amoeba pour aborder la phase d'industrialisation et de commercialisation. Le chiffre d'affaires s'établit à 161 000 euros, en hausse de 28%.Archos a creusé sa perte nette en 2017. Cette dernière est ressortie à 6,5 millions d'euros après une perte de 3,4 millions en 2016. Le résultat opérationnel courant du pionnier français de l'électronique grand public est de -3,7 millions contre +0,1 million en 2016. L'Ebitda s'établit à -2,7 millions contre +2,3 millions en 2016 avec une nette réduction des pertes sur le second semestre 2017. La marge brute s'élève à 24 millions sur 2017 contre 32,6 M€ en 2016. Le taux de marge brute ressort à 21% du chiffre d'affaires contre 21,1% l'an passé.Bouygues Construction et Colas Rail, filiale ferroviaire de Colas, ont été retenues par le groupe Alpiq pour l'acquisition de Alpiq Engineering Services. A travers les sociétés Alpiq Intec et Kraftanlagen München, Alpiq Engineering Services est spécialisée dans les activités de services multi-techniques pour le bâtiment et pour les infrastructures d'énergie, industrielles et de transport. Elle compte près de 7 650 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaire d'environ 1,7 milliard de francs suisses en 2017, essentiellement en Suisse (57%), en Allemagne (24%) et en Italie (12%).Faisant suite au communiqué du 4 décembre 2017 dans lequel CGG annonçait le lancement de la recherche d'un nouveau Directeur général en remplacement de Jean-Georges Malcor, qui avait décidé de ne pas poursuivre son mandat après la fin du processus de restructuration financière, le conseil d'administration de CGG, réuni en séance le 23 mars 2018, annonce la nomination de Sophie Zurquiyah en tant que directeur général. Cette nomination deviendra effective à l'issue de l'assemblée générale devant se tenir le 26 avril 2018.DBV Technologies annonce la réalisation de son offre globale et l'exercice de la totalité de l'option de surallocation. La société développant la plate-forme technologique d'immunothérapie Viaskin a émis 3,53 millions de nouvelles actions, portant ainsi son nombre total de titres à 28,5 millions. La partie de l'offre réalisée aux Etats-Unis au Canada et dans certains autres pays en dehors de l'Europe a été faite par l'émission de 1,39 million d'actions sous la forme de 2,78 millions d'American Depositary Shares (ADS) au prix de 21,26 dollars par ADS.Elis, un leader multiservice de la location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être en Europe et en Amérique latine, a finalisé l'acquisition de 100 % de BW Textilservice en Allemagne. BW Textilservice est une entreprise familiale disposant d'une blanchisserie située dans la région de Stuttgart, qui a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires d'environ 24 millions d'euros, entièrement sur le marché de la Santé. Son dirigeant actuel reste directeur du site.HF Company a nettement réduit sa perte nette en 2017. Elle est ressortie à 0,95 million d'euros, contre une perte de 6,8 millions en 2016. La perte opérationnelle courante a atteint 2,5 millions, contre un bénéfice de 3,3 millions un an plus tôt. L'Ebitda s'est établi à - 1 million contre +4,7 millions en 2016.. Après un premier semestre à -1,1 million, l'Ebitda du deuxième semestre est donc redevenu positif, à 0,1 million, souligne le groupe. Le chiffre d'affaires s'est établi à 42,6 millions, en baisse de 37%.Logic Instrument, filiale du groupe Archos, a renoué avec les bénéfices en 2017, à hauteur de 345 000 euros contre -104 000 euros en 2016. Son résultat d'exploitation est passé de 48 000 à 410 000 pour un chiffre d'affaires de 11,32 millions d'euros, en croissance de 12%. Logic Instrument poursuit son développement sur ses marchés de solutions mobiles durcies ou personnalisées. L'année 2017 a notamment été marquée par des livraisons importantes de tablettes et de solutions durcies à destination de groupes comme Dassault, Kathrein, Thales, Thyssen Krupp.Lucibel vient de finaliser l'acquisition du site industriel situé à Barentin (Normandie), de SAE Gardy, filiale de Schneider Electric France, pour un prix qui intègre les aides financières promises par Schneider Electric dans le cadre de ce partenariat, en contrepartie de la reprise par Lucibel de collaborateurs SAE Gardy. Ce site, sur lequel Lucibel a progressivement relocalisé l'assemblage de ses solutions d'éclairage LED depuis 2015 et qui héberge également l'équipe R&D du groupe Lucibel ainsi que son centre logistique, est situé à 20 km de Rouen.Le fabricant du Cellvizio détaillera ses résultats annuels après la séance de Bourse.Givaudan va acquérir 40,5% du capital de Naturex, leader mondial des ingrédients naturels issus des plantes, au prix unitaire de 135 euros par action. À l'issue de cette acquisition, Givaudan lancera une offre publique d'acquisition obligatoire visant l'intégralité des actions Naturex non encore détenues, au prix unitaire de 135 euros par action. Cette opération de rapprochement a reçu le soutien du Conseil d'administration ainsi que de l'équipe dirigeante de Naturex.Le spécialiste des techniques d'affranchissage dévoilera ses résultats annuels après la clôture.Le conseil de surveillance de Vallourec a décidé de proposer au vote de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 25 mai 2018 le renouvellement des mandats de Vivienne Cox, Cédric de Bailliencourt, Laurence Broseta et Alexandra Schaapveld, qui arrivent à échéance, pour une nouvelle durée de quatre ans.