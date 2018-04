Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mardi 24 avril 2018

0 0

EUROFINS SCIENTIFICEurofins Scientific a réalisé au premier trimestre 2018 un chiffre d'affaires en hausse de 23% à 839 millions d'euros. En organique, la croissance est ressortie à 4% malgré une base de comparaison défavorable. L'an dernier à la même époque, la croissance organique était ressortie à 7%. Le groupe s'est dit bien parti pour atteindre son objectif d'un chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros en 2018.SARTORIUS STEDIM BIOTECHSur les trois premiers mois de 2018, le chiffre d'affaires de Sartorius Stedim Biotech a progressé de 9,8 % à taux de change constant (+ 4,6 % déclaré), passant de 268,8 millions d'euros pour la même période de l'exercice précédent à 281,1 millions d'euros. L'acquisition de la société de logiciels Umetrics a contribué à hauteur d'environ 1,5 point de pourcentage à la croissance externe. Sur la période considérée, les prises de commande ont progressé de 9 % à taux de change constant (+3,9 % déclaré).GROUPE PSALe chiffre d'affaires du Groupe PSA au premier trimestre 2018 s'élève à 18,182 milliards d'euros, en croissance de 42,1%. La croissance cumulée depuis le début du plan Push to Pass à taux de change et périmètre constants s'élève à 21,6%, souligne le constructeur. Le chiffre d'affaires de la division Automobile Peugeot Citroën DS (PCD) s'établit à 10,214 milliards, en hausse de 13,3%. Cette hausse provient notamment de l'amélioration des volumes et du mix pays (+6%) ainsi que du mix produit (+4,5%) lié au succès mondial des nouveaux modèles du groupe.VINCIAvec le rachat du portefeuille d'aéroports de la société Airports Worldwide, Vinci acquiert neuf nouvelles plateformes, (deux en pleine propriété, trois en concession, quatre en exploitation totale) ainsi que trois contrats de gestion partielle d'aéroports américains. Cette opération permet au groupe français d'étendre son réseau mondial en le portant à 45 aéroports, dans onze pays et sur trois continents. Le nombre de passagers accueillis par an sur ses plateformes s'élève désormais à 182,2 millions de passagers (+ 25,6 millions).SANOFILe Dr Elias Zerhouni, Président Monde de la Recherche et Développement de Sanofi, prendra sa retraite le 30 juin 2018 après avoir servi l'entreprise avec succès pendant plus de neuf ans. Le Dr John C. Reed, M.D., Ph.D., lui succédera à compter du 1er juillet 2018. Le Dr Reed était depuis cinq ans Responsable Monde de Roche Pharma Recherche et Développement Précoce (pRED).UNIBAIL-RODAMCOLe chiffre d'affaires consolidé d'Unibail-Rodamco pour le premier trimestre 2018 s'élève à 535,7 millions d’euros, soit une progression de 1,3% par rapport au premier trimestre 2017. Les revenus locatifs bruts (RLB) du pôle Centres Commerciaux se sont élevés à 375,9 millions d’euros pour le premier trimestre 2018, une hausse de +4,2% par rapport à la même période de 2017.MICHELINMichelin fait part de ventes nettes de 5,2 milliards d'euros, au titre de son premier trimestre 2018, en baisse de 6,3% par rapport au premier trimestre 2017. Le fabricant de pneumatiques a été pénalisé par un important effet change du au renforcement de l’euro. A parités constantes, les ventes nettes du premier trimestre ressortent en progression de 1,4%. Par ailleurs, Michelin a profité de ce point d’activité pour confirmer sa guidance 2018.CREDIT AGRICOLE CIBCrédit Agricole CIB, banque de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole, annonce l’ouverture de bureaux de représentation à Bogota, en Colombie, et à Santiago, au Chili. Ces ouvertures s’accompagnent de la nomination de Juan Carlos Álvarez comme Représentant pour la Colombie, sous réserve de l’approbation de la Superintendencia Financiera de Colombia, et de Julio Hochschild comme Représentant pour le Chili.APRRLa filiale de concessions du groupe Eiffage communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.MERCIALYSLa foncière commerciale, filiale de Casino, présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.VILMORMINLe semencier détaillera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.