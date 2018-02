Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mardi 27 février 2018

0 0

Adeunis a conclu un partenariat avec Aexonis, nouvel entrant innovant en médiation et gestion logicielles pour l'IoT (internet des objets), pour la mise en place d'un nouveau centre d'excellence sur l'interopérabilité des systèmes IoT dans les bureaux français d'Aexonis, proche de Paris, dans la ville des Ulis. L'environnement d'interopérabilité est conçu pour permettre aux fabricants, aux développeurs et aux autres fournisseurs de solutions de se réunir pour tester, intégrer et expérimenter des solutions et démontrer la plus-value de propositions communes autour de l'IoT.Dans le cadre de son plan stratégique, Clear 2022, Akka Technologies a indiqué viser à cette horizon un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros (contre 1,3 milliard en 2017), un résultat opérationnel d'activité de 250 millions d'euros et un free cash flow de 150 millions d'euros. Il compte atteindre ses objectifs alors que le marché de l'ingénierie et des services de R&D est appelé à doubler de taille pour atteindre 266 milliards d'euros en 2022.La filiale autoroutière du groupe Eiffage dévoilera ses résultats annuels en fin de journée.Le Groupe Bogart a réalisé un chiffre d'affaires 2017 de 128,2 millions d'euros, en croissance de 22,6%. A périmètre constant, L'activité de Diffusion du groupe spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe a reculé de 11,5% à 37,1 millions d'euros. En revanche, l'activité Boutiques a bondi de 46,2% à 91,1 millions d'euros. S'agissant des licences, leurs revenus ont baissé de 6,3% à 1,5 million d'euros.Colas, filiale de Bouygues, a acquis la société Topcoat Asphalt Contractors, basée à Adélaïde, en Australie.Topcoat, spécialisée dans la production de produits bitumineux et les travaux routiers, opère en Australie-Méridionale et dans le Territoire du Nord. La société, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 25 millions de dollars australiens en 2017, emploie 45 personnes. Cette acquisition permet à Colas de fournir ses produits et services sur l'ensemble du territoire national et consolide sa position dans le secteur des produits et travaux routiers en Australie.Figeac Aero, NICDP, Al Salam Aerospace Industries et AMIC (Advanced Metal Industries Cluster Co), société affiliée de Tasnee, ont signé un protocole d'accord (Mémorandum of Understanding) pour étudier, en partenariat, les opportunités de développement d'un site de production industriel en Arabie Saoudite dans le cadre du plan 2030 du Royaume.Gecina a été informée de la cession par Ivanhoé Cambridge d'une partie de sa participation au capital du groupe dans le cadre d'un placement par construction accélérée d'un livre d'ordres auprès de plusieurs investisseurs. Ce placement a porté sur 3,2 millions de titres Gecina, soit 4,28% du capital. La participation résiduelle d'Ivanhoé Cambridge s'établit par conséquent à 15,4% du capital. Cette opération augmente donc la taille du flottant offrant plus de liquidité et favorisant ainsi un accès plus large des investisseurs au titre Gecina.Dans le prolongement de son émission obligataire réalisée le 19 février dernier qui lui a permis de lever 600 millions d’euros à 10 ans avec un coupon de 1,625%, Icade a finalisé avec succès l’offre de rachat obligataire lancée le 19 février 2018 portant sur trois souches obligataires existantes. Sur 371 millions d’euros apportés à l’offre, le groupe immobilier spécialisé dans le tertiaire et la santé a racheté 200 millions d’euros dont 92% (183,9 millions d’euros) sur les 2 souches dont les maturités sont les plus proches (30 janvier 2019 et 16 avril 2021), conformément à ses objectifs.Implanet, société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce la finalisation du partenariat signé en décembre 2017 avec la société coréenne L&K Biomed. Implanet a donc signé le contrat de distribution avec la société Aegis Spine, filiale américaine de L&K Biomed, permettant de capitaliser sur les équipes d'Aegis Spine pour la commercialisation de ses produits aux États-Unis, marché prioritaire de la société.JCDecaux, numéro un mondial de la communication extérieure et numéro un à Singapour, a remporté un contrat exclusif de sept ans pour gérer la publicité et entretenir 1 459 abribus à Singapour (population : plus de 5,6 millions d'habitants), attribué par la Land Transport Authority (LTA). Cette concession permettra à JCDecaux d'étendre son réseau d'abribus urbains dans la Cité-Etat, y compris les zones commerciales et quartiers financiers de Tanglin / Orchard / Scotts Roads et Shenton Way, ainsi que les zones centrales de Lavender Street, Beach Road et Tiong Bahru.Legrand a lancé hier une nouvelle émission obligataire pour un montant total de 400 millions d'euros à 8 ans. La date d'échéance est fixée au 6 mars 2026 et le coupon à 1% par an. "Le bon déroulement de cette émission illustre à nouveau la confiance des investisseurs dans la solidité du modèle de développement de Legrand ainsi que la qualité de sa structure financière", commente le groupe.Ose Immunotherapeutics a reçu les premières autorisations pour la reprise du recrutement dans l'essai international de Phase 3 de Tedopi accordées aux Etats-Unis par les " Institutional Review Boards ", Comités d'Ethique indépendants américains. Le recrutement reprendra avec un protocole révisé, chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) en échec à un traitement par checkpoint inhibiteur - ou inhibiteur de point de contrôle - PD-1/PD-L1.Pizzorno Environnement vient de publier un chiffre d'affaires de 56,3 millions d'euros au titre de son quatrième trimestre 2017, soit une progression de 5,8% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Les deux branches, Propreté et Traitement-Valorisation affichent respectivement une évolution positive de leur activité à +2,8% et +13,9%. Sur l'ensemble de l'exercice 2017, le chiffre d'affaires s'inscrit en progression de 5,3% à 230,3 millions d'euros.Poxel, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre le diabète de type 2 et les maladies hépatiques dont la stéato-hépatite non alcoolique (NASH), annonce aujourd'hui la présentation d'un poster sur des données de preuve de concept du PXL770 dans un modèle de NASH d'origine alimentaire confirmée histologiquement. Ces résultats sont présentés lors du Global NASH Congress 2018 qui se tient à Londres du 26 au 27 février 2018.Berenberg a relevé de Conserver à Acheter sa recommandation sur Remy Cointreau, et l'a assortie d'un objectif de cours de 128 euros (contre 102 jusque-là). Le principal argument du bureau d'études est que les prix du cognac devraient fortement progresser en raison du déséquilibre entre une demande grandissante et des stocks à leur plus bas niveau depuis 20 ans. Remy Cointreau, exposé au cognac à hauteur de 80% de son bénéfice opérationnel, est le mieux placé pour jouer cette évolution, estime Berenberg.Safran a publié un bénéfice net part du groupe de 2,62 milliards d'euros au titre de l'exercice 2017. Il a progressé de 45,4%. Le bénéfice opérationnel courant du motoriste a augmenté de son côté de 2,7% pour atteindre 2,47 milliards d'euros, soit 15% (-0,2 point) d'un chiffre d'affaires de 16,52 milliards. Ce dernier a progressé de 4,7% en 2017. En organique, la croissance a atteint 7,4%. Le consensus fourni par Safran était de 2,418 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires attendu à 16,327 milliards.Par ailleurs, FFP, le holding de la famille Peugeot, a fait son entrée au capital de Safran. Le groupe a en effet apporté l'intégralité de ses actions Zodiac à l'offre publique d'échange subsidiaire initiée par Safran comme annoncé le 7 décembre dernier. Le plafond maximal de l'offre subsidiaire ayant été atteint, le nombre d'actions Zodiac apportées par FFP à l'offre d'échange a été réduit. FFP a donc reçu 2 832 492 actions Safran inaliénables pour une durée de 3 ans et 141 millions d'euros. 375 237 actions ordinaires Safran ont alors été achetées en plus pour 31 millions d'euros.Tivoly a enregistré une croissance de 6,21% de son activité au quatrième trimestre, à 20,9 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le spécialiste des outils de coupe avait enregistré une croissance à deux chiffres (de plus de 20%) sur chacun des trois trimestres précédents. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2016 intégrait cependant la contribution de FFDM Pneumat consolidée au 1er octobre 2016. Sur l'ensemble de l'année, Tivoly a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 82,3 millions d'euros, en croissance de 18,20%.Le semencier publiera ses résultats du premier semestre en fin de journée.Visiomed, société spécialisée dans l'électronique médicale nouvelle génération, a dévoilé une perte nette préliminaire de 13,4 millions d'euros au titre de 2017 incluant une accélération des investissements pour le démarrage et le développement de la filiale américaine et une amélioration des résultats sur le reste des activités. Ces résultats sont en cours d'audit et les résultats définitifs audités seront publiés dans les délais légaux.WeAccess Group, fournisseur d'accès Internet à haut et très haut débit, a réalisé un chiffre d'affaires de 1,59 million d'euros en 2017, en baisse de 2,9% par rapport à 2016. Cette évolution est liée au report sur le premier semestre 2018 de l'attribution des licences THD radio (4G) par l'Arcep, le guichet d'instruction n'ayant été ouvert que mi-décembre, précise le groupe. Grâce à son modèle de facturation par abonnement, WeAccess a enregistré un chiffre d'affaires récurrent de 1,40 million d'euros, soit 88,2% du chiffre d'affaires global, en progression de 3% par rapport à 2016.