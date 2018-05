Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mercredi 16 mai 2018

0 0

Albioma Solaire Réunion a procédé au refinancement du portefeuille de projets photovoltaïques de l'Océan Indien et à la mise en place de facilités de crédit permettant le financement des nouveaux projets du groupe dans cette même zone pour les 18 prochains mois.Alstom a nommé Laurent Martinez en tant que Directeur Financier. Cette nomination sera effective le 1er juillet 2018. Il rapportera à Henri Poupart-Lafarge, Président-Directeur Général d'Alstom et sera membre du Comité Exécutif d'Alstom. Laurent Martinez avait rejoint Airbus en 2009 pour devenir Directeur du contrôle de gestion et de la comptabilité du groupe. Depuis 2015, il était en charge de la branche Services d'Airbus.Alstom a vu son bénéfice net part du groupe bondir de 64% sur l'exercice 2017/2018 clos fin mars. Il a atteint 475 millions d'euros. Son résultat d'exploitation ajusté a progressé de 22% à 514 millions, représentant 6,5% (+0,7 point) du chiffre d'affaires annuel. Ce dernier ressort à 7,95 milliards d'euros. Il a augmenté de 9%. Sa croissance organique a été de 10%. Sur l'exercice, Alstom a enregistré 7,2 milliards d'euros de commandes, un montant en repli de 28%.Alstom a dévoilé hier soir la liste des onze membres du futur Conseil d'administration de Siemens Alstom proposés à la prochaine Assemblée générale des actionnaires. En plus d'Henri Poupart-Lafarge, qui est actuellement Président Directeur Général d'Alstom et serait administrateur et CEO de Siemens Alstom, quatre administrateurs indépendants ont été proposés par Alstom : Yann Delabriere, Clotilde Delbos (Renault), Sylvie Kandé de Beaupuy (Airbus) et Baudouin Prot (BCG).Altamir a dévoilé un ANR (actif net réévalué) par action de 21,21 euros au titre du premier trimestre, confirmant ce qui a été annoncé le 7 mai dernier sur la base d'un ANR estimé. Cet indicateur qui mesure la valeur du portefeuille des sociétés d'investissement est en baisse de 1,5% par rapport au 31 décembre 2017.Barbara Bui a accusé en 2017 une perte nette de 2,4 millions d'euros, contre un bénéfice de 0,5 million en 2016. La perte opérationnelle de la maison de luxe s'est établie à 1,5 million d'euros contre une perte de 3,1 millions lors de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires de Barbara Bui a baissé de 27% à 13,665 millions en raison de la fermeture des boutiques en propres aux Etats-Unis. Le travail engagé, par le groupe sur l'assainissement de son réseau Retail, commence à porter ses fruits, assure la société.Le Groupe Bastide a réalisé un bon troisième trimestre 2017-2018 (janvier-mars) en enregistrant un chiffre d'affaires de 76,8 millions d'euros, en hausse de plus de +37%. Cette performance s'appuie sur une croissance organique dynamique de +5,4%, en accélération par rapport aux six premiers mois de l'exercice. Le trimestre est marqué par la première contribution de la société anglaise Baywater pour un chiffre d'affaires de 6,6 millions d'euros. Cette bonne performance porte le chiffre d'affaires 9 mois à 210,5 millions, soit une croissance de +29,6% (+5,2% en organique).Cafom affiche une croissance de son activité de 8,5% au deuxième trimestre 2017-2018 clos fin mars. Sur l'ensemble de son premier semestre, le distributeur spécialisé a enregistré un chiffre d'affaires de 216,2 millions d'euros, en progression de 7,2%. Ces données sont ajustées des activités non poursuivies au sein du pôle Habitat. Dans le détail, les ventes semestrielles ont augmenté de 5,7% dans le pôle Outre-mer, de 5,9% chez Habitat et de 12,1% sur internet. Cafom a introduit en Bourse sa filiale de e-commerce vente-unique.com en début d'année.Claranova a confirmé sa croissance engagée depuis plusieurs trimestres avec un chiffre d'affaires consolidé sur le troisième trimestre 2017-2018 (1er janvier - 31 mars 2018) de 33,3 millions d'euros, en hausse de 25 % à taux de change constant. Les acquisitions annoncées fin mars ne contribuent pas encore au chiffre d'affaires du troisième trimestre de la division Avanquest qui s'inscrit sans surprise, en légère diminution à 8,6 millions, a indiqué le spécialiste de l'Internet et du mobile.CNP Assurances a enregistré une croissance de 3,7% (+8,6% en organique) de son résultat net part du groupe au premier trimestre, à 313 millions d'euros. Son résultat brut d'exploitation (RBE) a augmenté de 1,8% (+9,3% en organique) à 625 millions d'euros. Enfin, le chiffre d'affaires trimestriel de CNP Assurances est ressorti à 8,61 milliards d'euros, en croissance de 9,5% (+12,8% en organique). CNP Assurances a confirmé son objectif de croissance organique du RBE d'au moins 5% en 2018 par rapport à 2017.Intrasense et DMS Group sont entrés en négociation exclusive en vue de l'apport des activités d'imagerie médicale de DMS Group à la société Intrasense. Il s'agit d'une opération stratégique pour allier le savoir-faire technologique de la division DMS Imaging à l'expertise logicielle d'Intrasense, ont indiqué les deux medtechs montpelliéraines. Il s'agit également d'une opération vertueuse pour constituer une offre unique dans le secteur de l'imagerie médicale, ont-elles précisé.Elior a révisé à la baisse ses objectifs annuels 2017/2018. Le groupe prévoit désormais une croissance organique de son chiffre d'affaires proche de 3%, une marge d'Ebitda retraité en baisse de 0,8 à 0,5 point (entre 7,5% et 7,8%) et un résultat net par action en baisse. Jusqu'à présent, Elior tablait sur une croissance organique de son chiffre d'affaires d'au moins 3%, une marge d'Ebitda retraité stable à 8,3% et une légère progression du résultat net par action ajusté.Eurogerm, leader dans les ingrédients et auxiliaires technologiques au cœur de la filière Blé-Farine-Pain, annonce l'ouverture de sa 10ème filiale à l'international. La nouvelle société, créée le 15 mai 2018 et basée à Francfort en Allemagne, permettra d'accélérer la croissance du groupe dans les pays germanophones. En créant Eurogerm, le groupe, présent depuis plusieurs décennies en Allemagne, Autriche et Suisse souhaite accroître sa présence sur ces marchés.Le loueur de véhicules dévoilera ses résultats du premier trimestre.Fnac Darty et MediaMarktSaturn, filiale de Ceconomy, premier actionnaire de Fnac Darty, ont signé un protocole d'accord visant le lancement d'une alliance " European Retail Alliance ". L'alliance porte initialement sur quatre domaines : accords de partenariats avec les grands fournisseurs au niveau international, achats et accords de licences pour les marques distributeurs, collaboration en matière d'innovation et enfin, co-développement d'outils visant à améliorer la connaissance clients.GECI International a vu son chiffre d'affaires bondir de 34,3% au quatrième trimestre clos fin mars à 8,45 millions d'euros. Il s'agit de son meilleur trimestre de l'exercice. Sur l'ensemble de l'exercice, il a progressé de 15,5% à 28,05 millions. GECI a été soutenu par la montée en puissance du pôle Informatique et Télécoms (+21% sur l'année), ainsi que du pôle Ingénierie (+33,4%), tourné vers les véhicules autonomes et les nouvelles mobilités.Genomic Vision a signé un partenariat scientifique stratégique avec le Children's Medical Research Institute (CMRI), l'un des leaders mondiaux dans le domaine de la recherche en embryologie, troubles neurologiques, thérapie génique et cancers chez l'enfant. L'objet de ce partenariat porte sur la compréhension des effets de la longueur des télomères sur l'évolution de pathologies complexes notamment les maladies cardiovasculaires et les cancers.Groupe ADP se félicite de la finalisation par TAV Airports de l'acquisition de 49% du capital de la société ICF, concessionnaire de l'aéroport d'Antalya, pour un montant de 360 millions d'euros. ADP est actionnaire à 46,12% de TAV. TAV Airports exploitera l'aéroport d'Antalya en commun avec l'allemand Fraport (actionnaire à hauteur de 51% d'ICF) et partagera à égalité le contrôle de la société concessionnaire. En 2017, l'aéroport d'Antalya a réalisé un chiffre d'affaires de 260,2 millions d'euros pour un Ebitda (après redevance de concession) de 91 millions d'euros.L'exploitant d'aéroports rendra publics ses chiffres de trafic d'avril.Sur l’ensemble de l’exercice 2017-2018, le chiffre d’affaires d’Innelec Multimédia a atteint 100,4 millions d’euros, en retrait de 1,5% par rapport à l'exercice précédent. Toutefois,le chiffre d’affaires ressort en hausse de 3,9% à périmètre comparable. Dans son communiqué, Innelec rappelle avoir pris la décision stratégique de se recentrer sur ses activités rentables avec les cessions des activités e-cigarette et CD/DVD audio. Le groupe a également mis en place un plan d’économies, qui devrait lui permettre de restaurer la profitabilité dès cette année.Mediawan a signé les accords définitifs en vue de la prise d'une participation de 51% dans ON Entertainment. Ces accords font suite aux négociations exclusives engagées en décembre 2017, qui ont permis de finaliser les termes de la transaction et d'en élargir le périmètre afin de couvrir non seulement l'activité animation avec ON kids & family, le leader européen de la production de contenus d'animation, mais également l'activité de production ‘live' avec la filiale Chapter 2 dirigée par Dimitri Rassam.Mediawan a dévoilé un chiffre d'affaires de 42,7 millions d'euros au titre du premier trimestre. Ce chiffre d'affaires intègre la contribution des opérations de croissance externe finalisées au cours du trimestre : Storia Télévision (15 janvier) et Makever (15 mars). Compte tenu de ces opérations qui contribuent à faire de Mediawan le premier producteur de fiction en France, le Directoire a souhaité redéfinir les secteurs d'activité du groupe en séparant les activités de Production.Micropole a réalisé sur le premier trimestre 2018 un chiffre d'affaires de 27,5 millions d'euros, en baisse par rapport aux 28,6 millions d'euros enregistrés sur la même période en 2017. Le groupe explique que cette performance est conforme à ses prévisions. Ce chiffre a été impacté par les cessions d'activités et désinvestissements intervenus sur 2017, dont notamment la cession de sa participation au sein de la société belge WeQan, la cession de l'activité de Toulouse (qui représentait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en année pleine).MND a réalisé en 2017/2018 (exercice clos fin mars) un chiffre d'affaires consolidé de 88,3 millions d'euros, en progression de 15,5% par rapport à l'exercice 2016/2017. Comme annoncé fin janvier, l'activité du quatrième trimestre 2017/2018 (période du 1er janvier au 31 mars) a été particulièrement active, avec 34,6 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit une croissance de 43,1%.Neovacs a reçu les notifications de délivrance d'un brevet intitulé : "Méthode de traitement d'une condition liée à la surexpression de l'IFN? ", par l'Office Européen des Brevets et l'Office Japonais des Brevets. Ce brevet qui a déjà été délivré aux États-Unis, en Chine, au Mexique et en Russie est désormais étendu à l'Europe, au Japon et à Hong-Kong, renforçant le portefeuille de propriété intellectuelle du vaccin IFN? Kinoïde de Néovacs, pour couvrir au moins jusqu'en 2032, la plate-forme technologique et ses applications dans le monde entier.Prodware a réalisé au premier trimestre 2018 un chiffre d'affaires de 45,1 millions d'euros, en hause de 4,1%. A périmètre comparable, la hausse ressort à 4,9%. Cette performance est notamment portée par les ventes en mode SaaS, génératrices de chiffre d'affaires récurrent, qui atteignent 5,7 millions, soit une croissance de 37,2%. Elles représentent désormais 13% du chiffre d'affaires global contre 10% au 1er trimestre 2017.Qwamplify vise désormais un retour à une rentabilité opérationnelle à deux chiffres dès le premier semestre 2018. Le groupe, ex-Custom Solutions, a enregistré une croissance plus rapide qu'anticipé et souligne les économies réalisées au sein du pôle Marketing Activation. Au premier semestre clos fin mars, Qwamplify a vu son chiffre d'affaires progresser de 11,6% à 11,8 millions d'euros. Pour 2018, le groupe confirme ses objectifs de croissance à deux chiffres et un retour à la croissance organique.Sanofi a annoncé des résultats positifs de phase 3 pour Dupixent (dupilumab) dans le traitement de la dermatite atopique modérée à sévère inadéquatement contrôlée de l'adolescent. Une demande d'approbation réglementaire devrait être présentée aux États-Unis au troisième trimestre de 2018 pour les patients âgés de 12 à 17 ans, a précisé le groupe français.Vergnet a signé un nouveau contrat portant sur la fourniture de cinq éoliennes MP qui seront mises en service sur l'île de Tongapu, île principale de l'archipel du Royaume de Tonga. Ce contrat, d'un montant de 2,5 millions d'euros, signé avec la société japonaise Progressive Energy Corporation (PEC), porte sur la fourniture des éoliennes, avec mise en service et assistance technique, pour un total de 1,375 MW.Wallix, éditeur de logiciels de cybersécurité et spécialiste européen de la gestion et de la protection des accès à privilèges, annonce le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et avec un délai de priorité à titre irréductible uniquement au profit des actionnaires existants, d'un montant initial maximal de 32 millions d'euros pouvant être porté à un montant maximum de 36,8 millions en cas d'exercice intégral d'une clause d'extension.