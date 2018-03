Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mercredi 21 mars 2018

0 0

Akka a enregistré en 2017 un bénéfice net de 44,1 millions d'euros, en progression de 161%, et un résultat opérationnel d'activité de 95,5 millions d'euros, en hausse de 23%. Ce dernier a représenté 7,2% des revenus du spécialiste de la R&D externalisée contre 6,9% en 2016. Le groupe a bénéficié de la poursuite de la progression des marges de la France et d'une première amélioration des performances de l'Allemagne, liée aux premiers effets de la transformation en cours. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,335 milliards en 2017, en croissance de 19%, dont 7% de croissance organique.Argan indique avoir conforté son objectif de revenus locatifs de 83 millions d'euros sur l'exercice 2018. La foncière l'a déclaré à l'occasion de l'achèvement de son programme de 44 000 mètres carrés, situé à Cergy. Dans le détail, la foncière a livré la dernière cellule de 3 000 mètres carrés de sa plateforme logistique à température " froid positif ", louée à Simply Market ( groupe Auchan), pour la porter à 14.000 mètres carrés.Cegedim a renoué avec les bénéfices en 2017, à hauteur de 11,1 millions d'euros, alors que l'exercice 2016 s'était conclu par des pertes. En prenant en compte les seules activités consolidées - Cegelease et Eurofarmat ont été cédées ou sont en cours de cession - le bénéfice net de l'éditeur de logiciels a atteint 7,1 millions d'euros contre une perte de 29,5 millions un an plus tôt. L'Ebitda annuel de Cegedim a progressé de son côté de 35% à 77,5 millions d'euros, avec une marge en progression à 16,9% contre 13,4% en 2016.DBV Technologies a indiqué le prix de son offre globale par émission de 3 527 752 actions ordinaires nouvelles. La partie de l'offre réalisée par émission de 1 392 015 actions ordinaires sous la forme de 2 784 030 American Depositary Shares (ADS) aux Etats-Unis, au Canada et dans certains autres pays en dehors de l'Europe se fera au prix de 21,26 dollars américains par ADS. La partie réalisée sous la forme d'un placement privé de 2 135 737 actions ordinaires en Europe (y compris en France) se fera au prix de 34,71 euros par action ordinaire.Gaussin a conclu un accord avec l'émetteur de la dette de 13 millions euros, contractée en avril 2014, pour la réduire à 1,45 million d'euros, avec un effet rétroactif au 30 juin 2017. Le présent accord fait suite à un premier accord en juin visant le rachat par la société des titres de créance de créanciers détenant 87% de la dette (depuis lors, des accords supplémentaires ont porté le chiffre à 88%). La convention de crédit sera modifiée en conséquence de façon à ce que la référence au terme " 13 millions d'euros " soit supprimée et remplacée par le terme " 1,45 million euros ".Hermès a dévoilé un bénéfice net part du groupe 2017 de 1,22 milliard d'euros, en croissance de 11%, et un bénéfice opérationnel courant de 1,92 milliard, en progression de 13%. Il a représenté 34,6% des ventes du sellier, en hausse de 2 points par rapport à celle de 2016, un niveau record. Hermès attribue cette progression "exceptionnelle" au succès des collections, à la très bonne productivité des sites de production et à l'impact positif des couvertures de change issues de l'année 2016.HighCo a réalisé en 2017 un résultat net part du groupe ajusté de 8,49 millions d'euros, en léger repli de 1,9%. Le résultat opérationnel courant, incluant le coût des plans d'attribution d'actions gratuites en hausse, est ressorti, quant à lui, à 12,1 millions, en repli de 2,5%. Le résultat des activités ordinaires ajusté ajusté est en croissance pour la quatrième année consécutive en 2017 (+5,3% à 14,85 millions). La marge opérationnelle ajustée (RAO ajusté / marge brute) progresse de 70 points de base pour s'afficher à 18,1% (17,4% en 2016).Ingenico, leader mondial des solutions de paiement intégrées, a été retenu par ADEO pour le déploiement de sa solution d'acceptation de paiement omnicanal et paneuropéenne. Cette solution permettra de mutualiser les transactions effectuées dans l'univers ADEO en magasin ou en ligne dans plusieurs pays en Europe. ADEO, leader européen du marché du bricolage, fédère de prestigieuses enseignes comme Leroy Merlin, Bricoman ou Zodio.Innelec Multimedia, distributeur spécialisé du multimédia, annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires qui s'est déroulée du 2 au 15 mars 2018. Cette opération a permis à Innelec de lever 2,8 millions d'euros, soit une demande globale de 471 272 actions représentant une souscription de 100% au prix de 5,95 euros par action.SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) a dévoilé un bénéfice net part du groupe en forte baisse de 88% pour 2017, à 6,3 millions d'euros. Hors éléments exceptionnels liés à l'introduction en bourse et à la nouvelle loi fiscale en France (-38,6 millions d'euros), le bénéfice net du groupe est ressorti à 44,9 millions contre 53,7 millions en 2016. L'Ebitda ajusté de SMCP a progressé de son côté de 18,6% pour atteindre 153,7 millions d'euros, soit une marge d'Ebitda ajusté de 16,8% (+0,3 point). Le chiffre d'affaires annuel de SMCP a lui augmenté de 16% à 912,4 millions.Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques, annonce aujourd'hui l'obtention des résultats de pharmacocinétique clinique du modulateur glial THN01 intégré dans ses candidats médicaments THN201 et THN101. L'objectif de l'étude était de déterminer la dose à administrer pour obtenir l'exposition plasmatique recherchée et de pouvoir avancer dans la fabrication des lots pharmaceutiques pour les programmes de recherche clinique de ces deux candidats médicaments.Le groupe pharmaceutique rendra publics ses résultats annuels.Le fabricant de camping-cars publiera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.Valbiotis, entreprise française de Recherche & Développement engagée dans la lutte contre les maladies métaboliques, la prévention et l'innovation scientifique, annonce la nomination du Dr Christine Roy-Duval au poste de Directrice du développement et des affaires médicales, effective depuis le 1er mars 2018. Elle aura comme mission principale de conduire le développement clinique des produits du portefeuille en relation avec les autorités de santé, notamment la FDA (Food and Drug Administration, États-Unis).Vergnet et Enertime, sociétés françaises dans le domaine des Cleantechs au service de la production d’énergie renouvelable décentralisée et de l’efficacité énergétique industrielle, ont annoncé la signature d’un accord de partenariat stratégique destiné à exploiter les synergies existantes entre les deux sociétés et améliorer leur performance en particulier à l’international.Viel et Compagnie, maison-mère de Bourse Direct, a vu son bénéfice net part du groupe reculer de 2,1% en 2017 pour atteindre 30,8 millions d'euros. Son résultat d'exploitation a progressé en revanche de 4,7%, à 56,4 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en repli de 1,9% à 756,6 millions. A cours de change constants, Viel et Compagnie enregistre un chiffre d'affaires en hausse de 1,2%.Havas, filiale de Vivendi, a acquis l'agence M&C consultancy basée à Londres et spécialisée dans l'accès au marché de la santé. M&C consultancy sera intégrée à Havas Health & You, le leader mondial de la communication santé et bien-être. Cette acquisition renforce davantage l'expertise d'Havas Health & You dans le domaine de la santé et complète son offre d'accès au marché américain, pilotée par Havas Gemini.Vivendi a annoncé la conclusion d'accords en vue de la cession de sa participation dans Ubisoft, représentant 30,489 millions actions, soit 27,27% du capital, pour un montant de 2 milliards d'euros. Cette participation a été acquise pour un montant de 794 millions d'euros. Le groupe de médias précise qu'elle a été réalisée en accord avec la famille Guillemot, qui a fondé l'éditeur de jeux vidéo. 3.030.303 actions seront d'ailleurs vendues comptant à Guillemot Brothers SE par l'intermédiaire de Crédit Agricole – CIB qui assurera la couverture de 2.887.879 d'entre elles.Vivendi indique ce matin avoir réalisé le placement de 19 868 088 actions Ubisoft au prix de 66 euros par titre à des investisseurs qualifiés dans un placement privé réalisé par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres, après une augmentation de l'offre à hauteur de 1 500 000 actions en réponse à la forte demande des investisseurs.