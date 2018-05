Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Vendredi 11 mai 2018

0 0

Air France-KLM a enregistré une baisse de 2,6% de son trafic (Air France, KLM, Hop!, Transavia) en avril. La compagnie a transporté 8,2 millions de passagers, en repli de 2,5%. Concernant la seule activité passagers chez Air France, KLM et Hop!, le trafic a reculé de 3,4% : pour la première fois, Air France-KLM a donné les chiffres séparés de ses compagnies Air France (-8,7% en raison des 8 jours de grève) et KLM (+5,2%). Transavia a transporté 1,3 million de passagers en avril, un chiffre en hausse de 1,3%. Son trafic a grimpé de 4,3%.ArcelorMittal a fait état d'une hausse de 18,9% de son bénéfice net part du groupe à 1,19 milliard de dollars, au premier trimestre. L'Ebitda du sidérurgiste a progressé de son côté de 12,6% à 2,512 milliards. Le consensus Reuters était de 2,33 milliards. Il a été soutenu par une hausse des prix de vente moyens de l'acier (+8,2%) et des prix de marché du minerai de fer (+13,6%). Enfin, le chiffre d'affaires trimestriel d'ArcelorMittal a augmenté de 19,2% à 19,186 milliards.Le titre AXA Equitable Holdings (AEH), filiale américaine d'AXA, évolue sous son cours d'introduction et cote 19,925 dollars vers 17h45. L'assureur français a annoncé jeudi matin un prix d'introduction de 20 dollars américains, inférieur à la fourchette initiale de 24 à 27 dollars. 137,25 millions d'actions existantes ont été placées, ce qui correspond à un produit de 2,745 milliards de dollars américains.EDF a annoncé hier soir avoir finalisé, en partenariat avec l'énergéticien chilien AME, l'acquisition auprès d'AES Gener de 750MW de capacités de production d'électricité flexibles (gaz et pointe). Elle permettra d'accompagner le développement des projets renouvelables du groupe au Chili en complétant la variabilité de la production éolienne et solaire. La transaction concerne le cycle combiné au gaz naturel de Nueva Renca (379 MW) et trois turbines à combustion de pointe : Los Vientos (132 MW), Santa Lidia (139 MW) et Renca (100 MW).Décembre 2014-Mai 2018. Saint-Gobain et Sika ont dévoilé un accord mettant fin à leur querelle entamée il y a plus de trois ans. Elle venait du fait que le groupe français avait signé fin 2014 un accord avec la famille Burkard prévoyant l'acquisition de leur participation de 16% dans Sika, cette dernière étant assortie de plus de 50% des droits de vote. Depuis, Sika était en guerre contre cette prise de contrôle par Saint-Gobain. Finalement, Saint-Gobain va bel et bien acquérir la participation des Burkard dans Sika pour 3,22 milliards de francs suisses.Berenberg a abaissé sa recommandation d'Acheter à Conserver et relevé de 38,50 euros à 42,50 euros son objectif de cours sur Solutions 30. Le bureau d'études a pris sa décision après le récent rally de l'action, qui offre désormais un potentiel limité. Il juge pour autant que l'excellente croissance du groupe va se prolonger longtemps. L'analyste a d'ailleurs relevé ses estimations de revenus et de bénéfice par action pour 2018-2020, de respectivement 2%-5% et 4%-8%.TechnipFMC (- 4,17% à 26,69 dollars) a affiché la plus forte baisse de l'indice CAC 40, le retournement à la baisse des cours du pétrole se conjuguant à des résultats décevants au premier trimestre. Sur cette période, le groupe parapétrolier a enregistré un bénéfice net de 95,1 millions de dollars, soit 20 cents par action, contre respectivement -18,4 millions de dollars et - 4 cents par action, un an plus tôt. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 28 cents, soit 6 cents de moins que le consensus Thomson Reuters.