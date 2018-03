Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Vendredi 23 mars 2018

0 0

L'assemblée générale mixte des actionnaires d'Argan a approuvé l'ensemble des résolutions proposées, notamment la résolution n°4 prévoyant la distribution d'un dividende de 1,02 euro par action, qui a été adoptée à l'unanimité. Ce qui a également été le cas de la résolution n°5 proposant l'option pour le paiement du dividende en action (sur la totalité du dividende) avec un prix de souscription de 36,11 euros. Le détachement au droit du dividende se fera le 4 avril 2018 et la mise en paiement se fera le 27 avril 2018.AXA a annoncé avoir réalisé avec succès le placement auprès d'investisseurs institutionnels d'une émission d'obligations subordonnées Reg S d'un montant de 2 milliards d'euros à échéance 2049. Le produit net de l'émission obligataire sera utilisé pour financer en partie l'acquisition de XL Group. Le coupon annuel initial est de 3.25%. Il est à taux fixe jusqu'à la première date de remboursement anticipé en mai 2029, puis à un taux d'intérêt variable avec une marge incluant une majoration d'intérêt de 100 points de base. La date de règlement des obligations est prévue le 26 mars 2018.Baccarat a vu son bénéfice net part du groupe augmenter de 51,4% en 2017 pour atteindre 3,37 millions d'euros et son Ebitda progresser de 4,4% à 13,5 millions. Il a représenté 9,2% (+0,5 point) d'un chiffre d'affaires de 146,59 millions d'euros. Ce dernier a baissé de 1,2%. A changes constants, les ventes de Baccarat ont toutefois augmenté de 1,4%. Pour 2018, Baccarat n'a donné aucune perspective alors qu'il est sur le point de passer dans le giron du groupe Fortune Fountain Capital.Bolloré a enregistré en 2017 un résultat net part du groupe de 699 millions d'euros contre 440 millions d'euros en 2016. Le résultat opérationnel du groupe diversifié s'est établi à 1,124 milliard d'euros en progression de 79 %, gonflé par la prise en compte de 720 millions d'euros de résultat opérationnel de Vivendi. Cette dernière a été intégrée sur 8 mois en intégration globale. Le chiffre d'affaires a progressé de 82 % à 18,325 millions d'euros. A périmètre et taux de change constants, il est en hausse de 6 %.Colas, filiale de Bouygues, a annoncé les nominations de Frédéric Gardès et Thierry Le Roch' aux postes de Directeur général International et Directeur général adjoint Europe, en charge des pays de l'Europe de l'Ouest et de l'Europe centrale, hors France, Royaume-Uni et Irlande.Carrefour a procédé au placement d’obligations convertibles remboursables en numéraire sans effet dilutif d’un montant de 500 millions de dollars d’une maturité de 6 ans à échéance 2024 (les « Obligations »). Concomitamment, une filiale du distributeur procède à l’achat d’options d’achat à dénouement monétaire portant sur l’action Carrefour en vue de couvrir l’exposition économique de Carrefour liée au paiement en numéraire des montants dus au titre des obligations en cas d’exercice de leur droit de conversion par les investisseurs.Dalet, spécialiste de solutions logicielles pour la création, la gestion et la diffusion de contenus multimédias à destination des diffuseurs, opérateurs et producteurs de contenu, a remporté un "contrat majeur" auprès d'un des principaux groupes audiovisuels d'Amérique du Nord qui détient plusieurs dizaines de chaînes de télévision et plus d'une centaine de chaines radio. Une première commande de 1,2 million de dollars a été passée dont environ la moitié a été reconnue en chiffre d‘affaires en 2017.Derichebourg a remporté le contrat de collecte des déchets ménagers et de propreté urbaine de la Communauté de communes piémontaise CSEA, en Italie. Ce contrat de 7 ans représente un chiffre d'affaires d'environ 55 millions d'euros sur la durée du marché et renforce les positions du groupe dans le Nord-Ouest de l'Italie avec plus de 100 communes et 430 000 habitants servis. Les équipes de Derichebourg sont désormais mobilisées pour assurer le déploiement des 67 véhicules représentant un investissement de 7,3 millions d'euros et l'intégration des quelques 85 opérateurs.Easyvista, acteur majeur de l'IT Management en Europe et aux Etats-Unis, annonce l'extension de l'utilisation de sa solution au sein du groupe Vinci. Vinci, qui utilisait jusqu'à présent la solution Easyvista sur un périmètre fonctionnel limité, a étendu le déploiement de la plateforme à l'ensemble de ses pôles Energies, Construction, et Autoroutes, ainsi qu'à la Holding.Suite à l'arrivée d'Atlantia au capital de Getlink (ex-Eurotunnel), qui détient 26,6% des droits de vote du groupe, il sera proposé à l 'assemblée générale mixte du 18 avril prochain d'élargir le conseil d'administration, afin de nommer Elisabetta De Bernardi di Valserra et Giovanni Castellucci (administrateurs non indépendants).Innate Pharma annonce aujourd'hui que son partenaire MedImmune, le bras recherche et développement de molécules biologiques d'AstraZeneca, a amendé le protocole de l'essai clinique de Phase I en cours évaluant la tolérance et l'efficacité de la combinaison de monalizumab plus durvalumab chez des patients présentant des tumeurs solides avancées. Le protocole a été étendu afin d'inclure de nouvelles cohortes dans le but de tester la combinaison de monalizumab avec durvalumab et le standard de traitement chez des patients présentant un cancer colorectal métastatique en première et deuxième ligne.Ipsen annonce ce matin que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP, Committee for Medicinal Products for Human Use), comité scientifique de l'Agence européenne des médicaments (European Medicines Agency, EMA), avait émis un avis favorable pour Cabometyx (cabozantinib) 20, 40, 60 mg en traitement de première ligne chez l'adulte atteint d'un carcinome avancé du rein (aRCC) à risque intermédiaire ou élevé.Mersen, expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, annonce la démission du fonds Nobel de son conseil d'administration. Cette démission prend effet immédiatement. Le fonds Nobel était membre du conseil d'administration depuis le 11 mai 2016, représenté par Bénédicte Levinson depuis le 18 mai 2017.Metabolic Explorer (METEX) a décidé de concentrer ses moyens de R&D sur son projet en nutrition/santé animale & cosmétique. En plus des investissements annoncés fin janvier dans la plateforme de Carling Saint-Avold (Moselle) pour la construction et l'exploitation d'une usine de 1.3-propanediol (PDO)/Acide Butyrique, cette décision conduit Metabolic Explorer à reporter le projet de R&D du procédé MPG mené avec UPM.Paragon ID a signé auprès de Transport for London, organisme public en charge des transports en commun de la ville de Londres et du Grand Londres (Royaume-Uni), une commande de 2,2 millions de livres (environ 2,5 millions d'euros) pour la fabrication des cartes de transport Oyster tout au long de l'année 2018.Poxel annonce que sa trésorerie et équivalents de trésorerie s'établissaient à 53,4 millions d'euros (64,1 millions de dollars) au 31 décembre 2017. Ce chiffre ne comprend pas le versement initial, ni les investissements de Roivant Sciences, d'un montant de 50 millions de dollars (40 millions d'euros environ) en février 2018. La trésorerie de Poxel s'élevait à 34,9 millions d'euros. Elle a également dévoilé une perte nette de 22,3 millions d'euros, à comparer avec une perte de 24,5 millions d'euros en 2016.Valeo annonce aujourd'hui la signature d'un accord de partenariat avec la start-up Ellcie Healthy visant à accélérer le développement des lunettes connectées au véhicule. Valeo, déjà présent dans ce domaine avec les lunettes anti-éblouissement connectées aux phares du véhicule, s'associe à Ellcie Healthy pour capitaliser sur le savoir-faire de la start-up dans le domaine des capteurs sensoriels intégrés aux lunettes.L'entreprise ferroviaire publique allemande Deutsche Bahn a attribué à Vinci Construction Terrassement la réalisation du lot 1.4 de la ligne à grande vitesse qui reliera Stuttgart, capitale du Bade-Wurtenberg, à Ulm, en Allemagne. D'un montant de 55 millions d'euros, ce contrat consiste à réaliser la section entre l'aéroport de Stuttgart et la ville de Wendlingen. Les travaux incluent 5,4 kilomètres de terrassement-assainissement, 7,5 kilomètres de voies latérales et 8 500 mètres carrés d'écrans acoustiques. D'une durée de 24 mois, le chantier mobilisera environ 100 personnes.Vivendi a annoncé que ses trois représentants au Conseil d'administration de Telecom Italia ont décidé de remettre leur mandat au vote des actionnaires. Le groupe de médias explique cette décision par " la tentative de démantèlement de Telecom Italia (TIM) menée par Elliott Management, Hedge Fund bien connu pour ses initiatives court-termistes ". Les trois représentants concernés sont Arnaud de Puyfontaine, président du Conseil d'administration de Telecom Italia et président du Directoire de Vivendi, Hervé Philippe et Frédéric Crépin.Le résultat net de Weborama a progressé fortement à 2,47 millions d'euros contre 0,69 million d'euros en 2016. Le spécialiste des données au service de la connaissance client a enregistré un bond de 154% de son résultat opérationnel à 2,12 millions d'euros, lui permettant d'afficher une rentabilité opérationnelle de 7% contre 3% en 2016. Weborama a poursuivi sa dynamique de croissance avec un chiffre d'affaires proforma en hausse de 12% à 31,38 millions d'euros, portée par le démarrage des activités aux Etats-Unis ainsi que par la conquête de nombreux nouveaux grands comptes.