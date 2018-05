Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Jeudi 10 mai 2018

0 0

Cafom a annoncé l'arrêt des activités de la marque Habitat en Norvège. " A la suite de la fermeture imposée du magasin principal d'Oslo, qui générait à lui seul environ le quart des revenus de la filiale, le potentiel commercial du pays était significativement affaibli en regard des coûts inhérents à la structure locale. Le retour à l'équilibre de la filiale norvégienne était ainsi devenu trop hypothétique ", a expliqué l'acteur européen de l'équipement de la maison.EDF a réalisé au premier trimestre 2018 un chiffre d'affaires de 20,446 milliards d'euros, en croissance organique de 3%. Cette évolution est portée par le segment France - Activités régulées en lien avec les hausses des prix et par la performance d'EDF Trading qui bénéficie d'un contexte de volatilité et de prix favorable lié au climat en Europe et en Amérique du Nord. La production nucléaire en France s'établit à 112,9 TWh, en hausse de 4,4 TWh. Il s'ahit d'une performance cohérente avec l'hypothèse d'une production nucléaire 2018 supérieure à 395 TW. EDF a confirmé ses objectifs 2018.Eutelsat Communications et TVN, l'un des principaux groupes audiovisuels polonais, appartenant à Discovery, ont conclu un contrat pluriannuel portant sur plusieurs répéteurs. Ce contrat renouvelle l'ensemble des capacités utilisées par TVN à la position Hotbird, pôle audiovisuel de référence sur ce marché. Ce nouvel accord prolonge une collaboration entamée il y a plus de vingt ans avec le lancement en 1997 de la première chaîne du groupe.Au premier trimestre 2018, Neurones a réalisé une croissance organique de 5,8%, à comparer à + 13,5% au premier trimestre 2017 qui comptait par ailleurs un jour ouvré supplémentaire. Le chiffre d'affaires du groupe de Conseil (Management, Organisation et Digital) et de Services Informatiques (Infrastructures et Applications) a atteint 124,1 millions d'euros, en progression de 1,9% en données publiées.Au premier trimestre 2018, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Sidetrade a continué d'afficher une croissance à deux chiffres, à 14% à 5,9 millions d'euros par rapport au premier trimestre 2017, lequel était déjà en croissance de 21%. La direction s'est dite " confiante "sur sa capacité à afficher une activité en croissance sur l'exercice 2018.Weaccess Group, opérateur français de l’Internet Haut et Très Haut Débit en zones blanches et grises, a réalisé sur le 1er trimestre 2018 un chiffre d’affaires de 380 900 euros, en hausse de 1,5 %. Il a généré un chiffre d’affaires récurrent de 345 700 euros, soit 91% du chiffre d’affaires global. L’activité à destination des particuliers (BtoC) totalise 2 817 abonnés fin mars 2018 selon le nouveau mode de comptabilisation mis en place depuis le début de l’exercice. Son chiffre d’affaires s’établit à 257 900 euros, soit 66% du revenu global.