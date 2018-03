Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 15 mars 2018

0 0

En février 2018, le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 0,9 % par rapport au mois de février 2017, avec 6,9 millions de passagers accueillis, dont 4,7 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 2,7 %) et 2,2 millions à Paris-Orly (- 2,8 %). Le trafic a été marqué par les conditions climatiques et la grève de certains transporteurs aériens. Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 2,8 %, avec un total de 14,5 millions de passagers.Boiron a réalisé en 2017 un résultat net de 78,243 millions d'euros, en hausse de 0,7%. Le résultat opérationnel s'élève à 124,981 millions, en baisse de 3,6% en raison notamment de l'augmentation des coûts de promotion et des charges relatives aux affaires réglementaires. Le chiffre d'affaires, déjà publié, a atteint 617,54 millions, en hausse de 0,5% (+0,1% à taux de change constant). Le dividende a été fixé à 1,60 euro par titre. En 2018, comme en 2017, le groupe renforçe ses investissements en particulier sur le site de Messimy et dans la nouvelle plateforme logistique des Olmes.Le groupe de services maritimes dévoilera ses résultats annuels.Korian vient de publier des résultats annuels en progression au titre de son exercice 2017. Ainsi, le gestionnaire de maisons de retraite médicalisées a enregistré un bénéfice net part du groupe de 163 millions d'euros (+ 24,4%) et un Ebitda de 440 millions d'euros (+4,3%). Pour sa part, le chiffre d'affaires ressort à 3,135 milliards d'euros (+5%). Dans son communiqué, le groupe évoque " des résultats 2017 solides en ligne avec les objectifs ".Le groupe de médias présentera ses résultats annuels après la clôture de la Bourse.Le spécialiste de l'aval pétrolier publiera ses résultats annuels après Bourse.Stentys a annoncé le large succès de son augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) dont la souscription s'est déroulée du 27 février au 8 mars 2018. Le montant brut de l'opération, prime d'émission incluse, s'élève à 11 803 823,84 euros et se traduit par la création de 8 312 552 actions nouvelles. Le produit de cette émission est principalement destiné au financement de l'acquisition de la société Minvasys et à son intégration.Le fabricant de vaccins détaillera ses résultats annuels avant la séance boursière.