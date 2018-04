Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 5 avril 2018

0 0

CASINOSur la période allant du 19 février au 18 mars, les dépenses des ménages français en produits de grande consommation et frais en libre-service en circuit généraliste ont progressé de seulement 0,4%, indique Kantar Worldpanel dans une version flash de son étude mensuelle Référenseigne sur le sujet. Kantar précise que les circuits Supermarchés a été le plus dynamique sur cette période avec un gain de 0,5 point sur la période suivi par les circuits online, proximité et EDMP qui gagnent tous 0,1 point.KERLINKKerlink affiche sa satisfaction face à ses résultats annuels. Sa perte nette s'est nettement réduite, passant de -1,7 million à -308 000 euros. Sa perte d'Ebitda a suivi la même tendance, passant de -689 000 à -313 000 euros. Sur le seul second semestre, Kerlink a généré un Ebitda positif de 800 000 euros. "Après la mise en oeuvre de la stratégie de conquête de parts de marché, le Groupe est désormais en mesure de déployer des contrats plus contributifs", commente la société spécialisée dans les réseaux et solutions dédiés à l'Internet des Objets.OSE IMMUNOTHERAPEUTICSBoehringer Ingelheim et OSE Immunotherapeutics ont signé un accord mondial de collaboration et de licence en immuno-oncologie pour développer OSE-172, un nouvel inhibiteur de point de contrôle visant les lignées cellulaires myéloïdes. OSE Immunotherapeutics pourrait recevoir jusqu'à 1,1 milliard d'euros, si toutes les étapes prévues sont atteintes. OSE-172, anticorps monoclonal anti-SIRPa, est actuellement en développement préclinique avancé, avec un potentiel de développement dans des cancers variés.UBISOFTUbisoft annonce que les ventes de Far Cry 5 sont plus de deux fois supérieures à celles réalisées sur Far Cry 4, lors de la première semaine, faisant du jeu le titre le plus rapidement vendu de toute l'histoire de la franchise. Les ventes digitales représentent à elles seules plus de 50% de l'ensemble des ventes. Far Cry 5 devient le deuxième meilleur lancement d'un jeu Ubisoft avec un chiffre d'affaires de 310 millions de dollars, juste derrière Tom Clancy's The Division, sur la même période.