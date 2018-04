Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 10 avril 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AdVini vient de publier des résultats 2017 en baisse. Ainsi, le spécialiste des vins de terroir a enregistré un résultat net part du groupe de 4,2 millions d’euros sur la période (contre 10,4 millions en 2016), ainsi qu’un Ebitda de 14,7 millions d’euros (contre 20 millions en 2016). Toutefois, la marge brute ressort à 96,2 millions d’euros, en progression de 12,7% sur un an. Par ailleurs, le chiffre d’affaires s’établit à 250 millions d’euros sur l’exercice 2017, en croissance de 4% par rapport à 2016.La compagnie aérienne dévoilera ses chiffres de trafic de mars en début de journée.LVMH a réalisé au premier trimestre 2018 des ventes de 10,9 milliards d'euros, en progression de 10% par rapport au premier trimestre 2017. La croissance organique s'établit à 13%, une progression à laquelle contribuent tous les groupes d'activités. Dans son communiqué, le groupe de luxe précise qu'elle ressort à 15% en excluant l'impact de l'arrêt fin 2017 de la concession de l'aéroport de Hong Kong. LVMH ajoute que " l'Asie, les Etats-Unis et l'Europe connaissent une bonne croissance ".Le Conseil d'Administration de TechnoFirst a procédé à la nomination de Véronique Klein au poste de Présidente du Conseil d'Administration et de Jean-Philippe Varnet en qualité de Directeur Général. Cette séparation des fonctions et la nomination de Christian Carme (précédemment Président Directeur Général de la société) à la Direction de la Recherche et Innovation, s'inscrivent comme une évolution souhaitée par Christian Carme dans le cadre de son plan stratégique.