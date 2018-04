Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 17 avril 2018

0 0

Colas, filiale de Bouygues, annonce ce soir la nomination de Delphine Lombard comme Directrice de la communication du groupe. Diplômée de l'Institut Supérieur de Gestion (ISG) de Paris, Delphine Lombard, 47 ans, commence son parcours professionnel en 1995 au sein du groupe LVMH en tant qu'attachée de presse chez Louis Vuitton. De 1999 à 2002, elle exerce différentes fonctions en agences de communication, dont celle de consultante senior Corporate et B to B dans l'agence de relations publiques GCI Moreau.Le distributeur publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre avant l'ouverture de la Bourse.DMS Wellness, la division de DMS Group dédiée au secteur de l’esthétique et du bien-être, annonce la signature d’un contrat de distribution exclusif de sa solution Celliss, équipement haut de gamme pour les soins du corps, en Chine avec la société JCCO. Ce contrat de distribution exclusive porte sur la livraison d’un minimum de 400 machines, étalée sur 5 ans, et pourrait représenter un montant facturé pouvant aller jusqu’à 10 millions d’euros. Les livraisons des premières solutions sont prévues dans les prochaines semaines.Le fabricant de nacelles élévatrices communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre après la clôture de la Bourse.Méthanor a enregistré un résultat net 2017 de 226 800 euros contre 72 000 euros en 2016. Le résultat d'exploitation de la société spécialisée dans le financement et l'exploitation de projets d'énergies renouvelables est, lui, passé de - 79 600 euros à -94 500 euros. Le résultat financier a atteint 321 400 euros en 2017 contre 151 600 euros en 2016. Les produits d'exploitation sont restés stables à 4,3 millions d'euros.Umanis a enregistré en 2017 un résultat net part du groupe de 19,28 millions d'euros, en progression de 62% et un résultat opérationnel courant 2017 de 18,8 millions d'euros, en progression de 157%. La marge opérationnelle courante est ressortie ainsi à 9,8% en 2017 contre 4,8% en 2016, bénéficiant de la parfaite intégration des dernières sociétés acquises (Cella et Primlog) et de la bonne orientation des indicateurs opérationnels. Cella est consolidé depuis le 31 décembre 2016 et Primlog depuis le 1er juillet 2017.Eurovia, filiale de Vinci, spécialisée dans les infrastructures de transport et l'aménagement urbain, a signé un protocole d'accord visant à acquérir les actifs du groupe TNT, entreprise québécoise de travaux publics et filiale de Transelec Common Inc. Le groupe TNT, qui emploie 430 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 170 millions de dollars canadiens (112 millions d'euros) en 2017, exploite une carrière de taille significative à Laval, ainsi que des usines d'enrobés à Montréal et Laval.