Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 8 mai 2018

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AUPLATA 3.26% 0.1076 -30.53% CERENIS THERAPEUTICS -0.73% 1.9 0.21% LAFARGEHOLCIM 0.21% 56.34 2.31% LAGARDÈRE -6.32% 22.69 -9.39% TELEPERFORMANCE 0.66% 136.7 13.69%

Auplata, premier producteur d'or français coté en Bourse, et Element ASA, société norvégienne d'investissement dans le secteur minier, ont annoncé être entrés en négociation exclusive pour la constitution d'une co-entreprise. Elle est constituée en vue d'acquérir en commun 100% de toutes les actions en circulation d'Osead Maroc Mining (OMM), qui détient à ce jour environ 37% du capital et des droits de vote de la Compagnie Minière de Touissit (CMT), société cotée à la Bourse de Casablanca, leader au Maroc dans la production de concentrés de plomb argentifère de haute qualité.Cerenis Therapeutics annonce aujourd'hui que Jean-Louis Dasseux, fondateur et directeur général de la société, sera présent au HDL Workshop de la Conférence 2018 " Vascular Discovery Scientific Sessions " (anciennement l'ATVB|PVD Scientific Sessions). Cette dernière se déroulera mercredi 9 mai 2018 à San Francisco, en Californie. Jean-Louis Dasseux présentera la stratégie de Cerenis dans la délivrance ciblée de médicaments en oncologie par l'intermédiaire des HDL et son expérience dans le développement clinique des HDL pour créer une plateforme HDL unique.Le cimentier détaillera ses résultats du premier trimestre.Lagardère a indiqué que le prix maximum d'achat par titre de son programme de rachats d'actions 2018-2019 a été fixé à 40 euros. Le montant maximal est de 500 millions d'actions. Le programme porte au plus sur 10 % du nombre total des actions composant le capital social, soit 13.113.328 actions.Teleperformance a été distingué par Frost & Sullivan pour ses bonnes pratiques dans le domaine de la sécurité et de la conformité dans la catégorie " Centres de contacts externalisés ". Le groupe a ainsi remporté le prix 2018 " Security & Compliance Competitive Strategy Innovation and Leadership ". " Au cours des dix dernières années, Teleperformance nous semble s'être doté, à tous les niveaux, d'une culture très au fait des questions de sécurité ", a expliqué Michael DeSalles, analyste principal pour la transformation numérique chez Frost & Sullivan.