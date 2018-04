Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 18 avril 2018

0 0

Le groupe hôtelier publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre avant les premiers échanges.Air Liquide et Covestro, leader mondial dans la fabrication de matériaux polymères high-tech, ont récemment signé un nouveau contrat à long terme pour la fourniture d'hydrogène au site de production de Covestro situé dans la zone portuaire d'Anvers. Air Liquide va investir 80 millions d'euros dans la construction d'une unité de production d'hydrogène de nouvelle génération. Cette usine de pointe sera dotée d'une nouvelle technologie propriétaire Air Liquide qui améliore l'efficacité énergétique et l'impact environnemental global du processus de production.La société de conseils en informatique communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre après la séance de Bourse.Le groupe agroalimentaire rendra public son chiffre d'affaires du premier trimestre avant le début des cotations.L'ex-Eurotunnel dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.Global Bioenergies (GBE), la société qui développe un procédé innovant de conversion de ressources renouvelables en isobutène, et SkyNRG, premier producteur mondial de carburant aviation durable, vont collaborer pour accélérer la commercialisation de biocarburant aéronautique dérivé du bio-isobutène de Global Bioenergies et entrant dans la composition du carburant pour l'aviation (jet fuel ou kérosène).Haulotte Group a réalisé sur le 1er trimestre 2018 un chiffre d'affaires consolidé de 139,7 millions d'euros, contre 133,3 millions sur la même période de l'année précédente, ce qui représente une croissance de 9% à taux de change constant. L'activité commerciale reste tirée par la poursuite du dynamisme du marché européen, dont les ventes ont progressé de 9% (à change constant), et par la bonne performance réalisée en Asie-Pacifique, qui affiche une croissance de ses ventes de 20% (à change constant), en particulier grâce à la Chine et au Moyen-Orient.Le groupe de spiritueux présentera son chiffre d'affaires annuel en début de journée.Arjowiggins, filiale de Sequana, a finalisé la cession d'Arjowiggins Security au groupe d'investissement Blue Motion Technologies Holding. Arjowiggins Security produit principalement du papier pour billets de banque à l'usine de Crèvecœur en France. Après la cession d'Arjowiggins Security BV et de son usine d'Apeldoorn aux Pays-Bas en juillet 2017, cette cession concrétise la sortie définitive du groupe du marché du papier pour billets de banque.Le spécialiste du silicium publiera son chiffre d'affaires annuel après la séance de Bourse.Le producteur d'énergie renouvelable communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre en fin de journée.