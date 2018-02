Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 21 février 2018

0 0

Le groupe hôtelier dévoilera ses résultats annuels avant l'ouverture de la Bourse.Alten a généré en 2017 un résultat net part du groupe de 112,4 millions d'euros, en progression de 30,7% et un résultat opérationnel d'activité de 194,2 millions d'euros, en hausse de 7,4%. Il a représenté 9,8% du chiffre d'affaires contre 10,3% fin 2016. Cette baisse, le spécialiste de la R&D externalisé l'attribue à un effet calendaire défavorable (-2 jours ouvrés en 2017 par rapport à 2016) et à un renforcement des équipes managériales, nécessaire pour accompagner sa croissance.La SSII communiquera ses résultats annuels.Carmat a obtenu l'autorisation d'effectuer, dans le respect du protocole de l'étude Pivot approuvé par l'ANSM, les implantations de son cœur artificiel total chez l'homme au Centre de Cardiologie de l'hôpital Rigshospitalet à Copenhague au Danemark. Le Centre de Cardiologie de l'hôpital Rigshospitalet est internationalement reconnu dans le domaine du diagnostic et du traitement de l'ensemble des maladies cardiaques, a indiqué le fabricant de cœur artificiel total.Le distributeur spécialisé commentera ses résultats annuels après la fin des cotations.La foncière publiera ses résultats annuels après-Bourse.Genkyotex a annoncé, que dans un modèle préclinique du cancer de la prostate, le GKT831, son inhibiteur de NOX1 et NOX4, a ciblé efficacement les fibroblastes associés au cancer (CAF) et a stoppé l'effet tumorigène du microenvironnement tumoral. Les résultats de cette étude, menée par le Dr. Natalie Sampson et coll. à l'Université de Médecine d'Innsbruck, ont été publiés dans la revue International Journal of Cancer.L'exploitant du tunnel sous la Manche détaillera ses résultats annuels.M6 a réalisé en 2017 un résultat net en hausse de 3,7% à 158,4 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant a atteint 248,7 millions, nouveau plus haut historique du groupe, en progression de 22,2%, hors résultat non-récurrent en 2016 lié à l'indemnité de fin de contrat M6 mobile by Orange. La marge opérationnelle du groupe atteint 17,9%. Le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 1,3873 milliard, en hausse de 8,5%. Le chiffre d'affaires publicitaire des chaînes gratuites augmente notamment de 4,6%.Nexity a publié au titre de 2017 un résultat net part du groupe de 186 millions d'euros, en hausse de 33% et un Ebitda de 368 millions d'euros, en progression de 21%. Le numéro un de la promotion immobilière résidentielle en France a aussi présenté un résultat opérationnel courant en progression de 20% à 321 millions d'euros alors qu'il tablait sur un ROC supérieur à 300 millions d'euros. Il affiche ainsi une rentabilité opérationnelle courante en amélioration de 40 points de base à 9,1%, ses revenus ayant augmenté de 14% à 3,5 milliards d'euros.L'opérateur télécoms publiera ses résultats annuels le matin.Le spécialiste des techniques de la vidéo et du son communiquera ses résultats annuels.Le groupe parapétrolier présentera ses résultats annuels.A la suite de commentaires parus dans la presse relatifs à son offre portant sur l'acquisition de Westfield Corporation, l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) a demandé à Unibail-Rodamco de clarifier sa position sur les termes de la transaction. Le groupe immobilier spécialisé dans les centres commerciaux souhaite donc rappeler qu'il considère que le prix de son offre est complet et juste. Unibail-Rodamco n'a aucune intention de modifier les termes de cette offre et ne voit pas de raison pour laquelle il le ferait à l'avenir, mais s'en réserve bien sûr le droit.Le fabricant de tubes en acier sans soudure détaillera ses résultats annuels.