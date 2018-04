Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 4 avril 2018

0 0

Argan, foncière française spécialisée en développement et location d'entrepôts Premium, a enregistré au premier trimestre des revenus locatifs de 21,7 millions d'euros, en progression de 21% par rapport à la même période de l'exercice précédent. "Cette croissance provient principalement de l'effet année pleine des loyers générés par les développements et acquisitions de l'année 2017, conforté par les loyers liés aux deux nouvelles livraisons réalisées depuis le début de l'année", indique Argan.Dia a signé un accord avec les supermarchés Nanjing Suning.Com, filiale du groupe chinois Suning, qui prévoit la cession des activités du groupe espagnol basées à Shanghai. Cette vente implique la sortie pure et simple de la Chine pour Dia. Le groupe espagnol indique qu'une négociation parallèle porte sur une collaboration commerciale avec Suning.Fleury Michon vient de publier des résultats 2017 en forte baisse. Ainsi, le groupe agroalimentaire a enregistré un résultat net consolidé de 8,6 millions d’euros sur la période (contre 16,8 millions en 2016), ainsi qu’un résultat opérationnel de 11,5 millions d’euros (contre 21,6 millions en 2016). Pour sa part, le taux de marge opérationnelle ressort à 1,6% contre 2,9% en 2016. Par ailleurs, le chiffre d’affaires s’établit à 717 millions d’euros sur l’exercice 2017, à comparer aux 737,7 millions d’euros en 2016.Par ailleurs, Fleury Michon annonce l'acquisition à 100% de Paso, société spécialisée dans les produits d'apéritif, d'apéritif-dînatoire et implantée en Vendée. Ce rachat répond à la stratégie de croissance de Fleury Michon, basée à la fois sur la diversification de son offre mais également sur des acquisitions ciblées. Créée en 2003, Paso est une entreprise agroalimentaire implantée en Vendée et spécialisée dans des produits apéritif et apéritif-dinatoire, à consommer et à partager au quotidien ou pour des occasions festives.Oceasoft, concepteur de capteurs intelligents et connectés pour l'industrie, a réduit sa perte nette sur 2017, à -1,89 million d'euros contre -2,13 millions sur 2016. Sa perte d'exploitation est passée de son côté de -2,1 à -1,5 million d'euros. Sur l'année 2017, Oceasoft enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 7,6 millions d'euros, en croissance organique de 17,9% par rapport à l'année 2016. L'activité reste soutenue aussi bien par les ventes en France (+16,3%) qu'à l'international (+19,4%), qui représente 53% des revenus d'Oceasoft en 2017.Riber, un leader mondial d'équipement pour l'industrie des semi-conducteurs, annonce la commande de deux machines de recherche MBE. Un institut de recherche chinois a commandé deux machines de recherche MBE automatiques, modèle MBE412, pour le développement de cellules solaires. La machine MBE412 permet de réaliser des épitaxies sur des tranches d'un diamètre de 4'' ou des multi-tranches d'un diamètre de 2''.Soitec, leader de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants pour l'industrie électronique, annonce son ambition de recruter 200 personnes en 2018 sur son site français de Bernin, à proximité de Grenoble. Parallèlement, une centaine d'embauches sont prévues à Singapour et dans ses autres filiales à l'étranger. Lancée en soutien de la dynamique de croissance de Soitec, cette campagne s'inscrit dans un contexte de transformation de l'entreprise, accompagnée d'une nouvelle marque employeur.Visiativ a finalisé l'acquisition du cabinet international de conseil en innovation ABGI Group. A travers cette opération structurante, Visiativ élargit son offre vers le conseil à forte valeur ajoutée et l'accompagnement des PME/ETI dans le management de leur innovation. En 2017, ABGI Group a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 15 millions d'euros, en croissance annuelle organique proche de 15%, et une rentabilité à deux chiffres.