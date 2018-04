Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 13 avril 2018

0 0

Les actionnaires d'Anevia, réunis en Assemblée générale, ont validé l'acquisition de Keepixo. Keepixo est une société grenobloise spécialisée dans le développement de logiciels de compression vidéo à destination des opérateurs TV pour une diffusion en direct ou en différé dans une approche multiécran. Les solutions offertes par Keepixo ont été commercialisées auprès de 150 clients dans le monde, dont 40 opérateurs majeurs. En 2017, Keepixo a enregistré un chiffre d'affaires de 0,9 million d'euros et comptait 14 collaborateurs basés pour l'essentiel à Grenoble.Fnac Darty annonce à l'instant la nomination de Vincent Gufflet au poste de Directeur Commercial produits et services France. Vincent Gufflet occupait précédemment les fonctions de Directeur des Services. Il est membre du comité exécutif et rapporte à Enrique Martinez, Directeur général de Fnac Darty. Vincent Gufflet reprend à compter du 2 mai les attributions d’Elodie Perthuisot, qui quitte le groupe.L'exploitant d'aéroports communiquera ses chiffres de trafic de mars.L'IDI, groupe côté spécialiste du capital-investissement, a réalisé la cession d'Idinvest Partners à Eurazeo pour 325 millions d'euros. Un accord ferme sous conditions suspensives avait été signé le 5 février 2018 ; l'ensemble desdites conditions ayant été levées, la réalisation définitive de la cession est effective ce jour.Groupe LDLC, spécialiste de la vente de matériel électronique sur internet, a annoncé l'ouverture du premier magasin physique sous enseigne L'armoire de bébé. Cette marque de puériculture a été lancée en ligne en mai 2015 par LDLC. Ce premier magasin ouvrira dans la périphérie de Lyon. "Le concept décalé du magasin place le visiteur à hauteur d’enfant en surdimensionnant le décor avec des meubles géants", précise LDLC.L'Oréal a réalisé au premier trimestre 2018 un chiffre d'affaires de 6,78 milliards d'euros, en baisse de 1% à données publiées et en hausse de 6,8% en comparable par rapport au premier trimestre 2017. Dans le détail, l'activité du groupe se répartie entre ses branches Produits Grand Public (3,07 milliards d'euros, -4,9% à données publiées), L'Oréal Luxe (2,25 milliards, +4,4%), Produits Professionnels (797,3 millions d'euros, -7,1%), et Cosmétique Active (658,4 millions, +9,1%).Le spécialiste des fournitures de bureau détaillera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre après la clôture de la Bourse.Mersen, expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, annonce la démission d'Edward Koopman, représentant de Sofina à son conseil d'administration. Cette démission prend effet immédiatement. Sofina était membre du conseil d'administration depuis janvier 2009, représenté par Edward Koopman depuis juillet 2016. A la suite de cette modification, le conseil d'administration de Mersen est composé de 11 membres ; le taux de féminisation est de 40% et le taux d'indépendants de 60%, en conformité avec les règles du code Afep-Medef.Le chiffre d'affaires de Virbac au premier trimestre 2018 s'est élevé à 193,5 millions d'euros, en retrait de 3,1% par rapport à la même période en 2017, fortement impacté par les changes. À parités constantes, la croissance ressort à +3,3% essentiellement liée à une activité soutenue sur le début de l'année dans toutes les régions à l'exception des États-Unis et dans une moindre mesure au Chili.