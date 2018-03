Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 16 mars 2018

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALTAMIR -0.27% 14.86 -2.23% CARREFOUR -0.50% 16.9 -5.85% EIFFAGE 0.43% 93.6 2.04% SPIE 0.27% 18.72 -13.98% SUPERSONIC IMAGINE 0.00% 1.676 -10.85%

Altamir va investir via le fonds Apax France IX dans Business Integration Partners (Bip), cabinet de conseil leader en Europe. L'objectif est de faire de Bip un acteur mondial de premier plan sur ce marché, en poursuivant sa croissance à la fois organique et par acquisitions, et en accélérant son développement international et la diversification de ses activités. La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2018.Carrefour annonce aujourd'hui une prise de participation majoritaire dans la start-up Quitoque, leader des paniers-repas livrés à domicile, un des pionniers français de la Foodtech. Cette prise de participation permet à Carrefour d'étendre son offre en e-commerce alimentaire. Elle s'inscrit pleinement dans l'ambition du groupe de construire un modèle omnicanal de référence et de devenir le leader mondial de la transition alimentaire pour tous.Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Construction, acquiert la société Priora AG, un des leaders de la construction en Suisse alémanique. Priora AG, dont les origines remontent à 1992 réalise un chiffre d'affaires d'environ 400 millions de francs suisses (environ 340 millions d‘euros). Elle est active en construction neuve et en réhabilitation, dans le résidentiel (60 %), le tertiaire (30 %) et les équipements publics (10 %). Priora AG développe également des opérations en montage immobilier pour des propriétaires fonciers.L'autorité de santé Coréenne (NECA) a délivré une recommandation positive sur le Cellvizio, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser Mauna Kea Technologies. Le Cellvizio a obtenu également le statut de Nouvelle Technologie de Santé. L'endomicroscopie confocale laser est ainsi reconnue comme " une méthode sûre et efficace qui peut aider à l'identification de lésions cancéreuses et le ciblage de biopsies pour les patients avec une suspicion de dysplasie dans l'oesophage, l'estomac et dans une sténose des voies biliaires ".Capgemini et SPIE ICS, filiale de services numériques du groupe SPIE, nouent un partenariat industriel destiné au marché français du support utilisateur, portant sur la maintenance et l'assistance sur site des postes de travail et équipements associés. A ce titre, SPIE ICS devient le partenaire industriel exclusif de Capgemini pour tous types de prestations de services et d'opérations sur le marché du support utilisateur sur site.SuperSonic Imagine a annoncé l'installation de cinq Aixplorer Ultimate dans les services d'hépato-gastroentérologie des établissements hospitaliers Auvergnats. La plateforme échographique Aixplorer Ultimate équipée de l'Élastographie ShearWave (SWE) permet de visualiser et de mesurer sur une cartographie couleur la dureté du foie, de manière non invasive, sure et précise. Cette mesure est corrélée à la sévérité de la fibrose hépatique, ainsi SWE est devenue une alternative à la biopsie, examen invasif au coût et au risque de morbidité élevé.Rubis vient de publier des résultats annuels en forte progression au titre de son exercice 2017. Ainsi, le spécialiste de l'aval pétrolier a enregistré un bénéfice net part du groupe de 266 millions d'euros (+ 28%) et un résultat opérationnel courant de 368 millions d'euros (+23%). Pour sa part, le chiffre d'affaires ressort à 3,933 milliards d'euros (+31%). Dans son communiqué, le groupe évoque un exercice marqué par " poursuite de la croissance ". Compte tenu de ces performances, Rubis proposera le versement d'un dividende de 1,50 euro par action, en hausse de 12%.