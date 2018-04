Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 5 avril 2018

0 0

bioMérieux a acquis Astute Medical Inc., une société qui se consacre à l'amélioration du diagnostic des patients qui présentent une défaillance d'une fonction vitale, ou qui sont à risque de développer une complication sévère, par l'identification et la validation de biomarqueurs protéiques.GL events et la Société Nationale de l'Agriculture (SNA) ont concrétisé l'accord pour l'acquisition de 60% du capital de FISA auprès de son fondateur et actionnaire, la SNA, qui conserve 40% du capital. La SNA est la plus ancienne fédération syndicale agricole du pays. Créée il y a 180 ans elle joue un rôle institutionnel majeur au Chili.GTT a reçu fin mars, une commande de la part du chantier sud-coréen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), pour la conception des cuves GNL de deux méthaniers. Ces deux unités, d'une capacité de 173 400 m3, seront construites sur le chantier naval de DSME à Geoje, en Corée, pour le compte d'un armateur européen. Elles seront équipées de cuves intégrant la technologie NO96 GW. Leurs livraisons respectives interviendront fin 2019 et début 2020.Mauna Kea Technologies, inventeur de Cellvizio, plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser, a nommé Christophe Lamboeuf au poste de directeur administratif et financier. Christophe Lamboeuf succède à Olivier Regnard qui a choisi de poursuivre sa carrière dans un autre secteur d'activité. Christophe Lamboeuf sera responsable des départements Finance, Ressources humaines, IT et Opérations.MND a demandé à Euronext la reprise de la cotation de son titre à compter de la séance de Bourse du 6 avril 2018. Le spécialiste des aménagements de montagne en a profité pour faire un point concernant sa décision de procéder au report du projet d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires.Serge Ferrari annonce à l'instant la nomination de Philippe Espiard au poste de directeur général Recherche et développement. Avant de rejoindre Serge Ferrari, il était directeur d'un centre de recherche du pôle Matériaux haute performance de Saint-Gobain. Philippe Espiard va faire son entrée au Comex de Serge Ferrari.