Les valeurs à suivre jeudi 15 mars 2018 à Wall Street

AIGAmerican International Group a annoncé dans un document déposé auprès de la SEC, avoir été averti par Samuel J. Merksamer, qu'il ne demanderait pas un nouveau mandat d'administrateur lors de l'assemblée générale en mai. Il occupait ce poste depuis 2016 en tant que représentant du milliardaire activiste Carl Icahn. Ce dernier est le quatrième actionnaire de l'assureur AIG, avec 4,76% du capital à fin décembre 2017.CAMPBELL SOUPPublicis a été choisi par Campbell Soup pour assurer la promotion de ses activités aux Etats-Unis, au Canada et en Asie-Pacifique. Le groupe français est aussi chargé des achats d'espaces médias de l'américain au niveau mondial. L'agence Mars, qui était jusque-là le partenaire de Campbell, garde une partie du budget du groupe pour les Etats-Unis.DOLLAR GENERALDollar General a dévoilé un bénéfice net en hausse de 72%, à 712,15 millions de dollars, au quatrième trimestre clos début février. Son bénéfice par action est ressorti à 2,63 dollars. Ajusté d'un bénéfice de 1,15 dollar par action lié à la réforme fiscale, le bénéfice par action de Dollar General a atteint 1,48 dollar. Le chiffre d'affaires trimestriel de Dollar General a progressé de près de 2% au quatrième trimestre pour atteindre 6,13 milliards de dollars. A magasins comparables, les ventes ont augmenté de 3,3%.PALO ALTOLe spécialiste de la sécurité des réseaux, Palo Alto Networks, a annoncé le rachat d'Evident.io pour 300 millions de dollars en numéraire. L'acquisition de cette société spécialisée dans la protection des infrastructures Cloud devrait être finalisée lors du troisième trimestre de l'exercice fiscal de Palo Alto Networks.MATTEL/HASBROLes actions Mattel et Hasbro pourraient de nouveau être sous pression. Le distributeur de jouets Toys ‘R' Us, qui est l'un de leur plus important client, va fermer la totalité de ses magasins aux Etats-Unis. Il n'est pas parvenu à trouver un accord avec ses créanciers lui permettant de sortir de la procédure de sauvegarde.SEARSSears Holdings est attendu en forte hausse à l'ouverture. Le distributeur américain a renoué avec les bénéfices au titre de son quatrième trimestre 2017 clos le 3 février. Le bénéfice net s'est en effet établi à 182 millions de dollars, ou 1,69 dollar par action, contre une perte de 607 millions, ou -5,67 dollars par action. Le groupe a bénéficié d'un produit exceptionnel de 470 millions lié à la réforme fiscale. Le chiffre d'affaires a reculé de 28% à 4,38 milliards. Les ventes dans les magasins ouverts depuis plus d'un an ont reculé de 15,6%. Le consensus tablait sur une baisse de 16,4%.STARBUCKSStarbucks a annoncé la nomination de Rachel Gonzalez, ex-directrice administrative de Sabre Corporation, au poste de vice-présidente exécutive en charge de la direction juridique. Avant Sabre, Rachel Gonzalez a travaillé chez Dean Foods et Affiliated Computer Services.