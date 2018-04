Les valeurs à suivre jeudi 19 avril 2018 à la Bourse de Paris

0 0

ACCORHOTELSLe chiffre d'affaires d'AccorHotels au premier trimestre 2018 a atteint 633 millions d'euros, en progression de 0,6% en données publiées et de 9,5% en données comparables. Le RevPAR (revenu par chambre disponible, indicateur clé du secteur) du groupe est en progression de 5,3% avec de bonnes performances pour la grande majorité des régions, notamment l'Europe (+4,6%) et l'Asie Pacifique (+5,3%). Cette hausse est liée pour 61% à la demande, et 39% aux prix moyens.ATARIAtari a annoncé le lancement d'une augmentation de capital de l'ordre de 5 millions d'euros par émission d'actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'un placement privé. Les fonds seront levés auprès d'investisseurs qualifiés domestiques et internationaux, à l'exception notamment des Etats-Unis, du Canada, de l'Australie et du Japon.AUBAYAubay a réalisé au premier trimestre 2018 un chiffre d'affaires de 99,5 millions d'euros, en progression de 15,3%. Cette croissance se décompose en une hausse de 9,3% en France, et de 22,8% à l'international. La croissance interne de l'entreprise de services du numérique, qui est ressortie à 7,7% (dont 9,3% en France et 5,7% à l'international), a été impactée négativement par 1 jour ouvré en moins sur le trimestre, ce qui représente un impact de -1,5 points sur la croissance.BIGBENBigben a annoncé détenir désormais 45% du capital du studio Kylotonn SAS, en charge pour le groupe du développement de jeux phares tels WRC, TT Isle of Man et V-Rally 4. Après avoir pris une participation de 24,99% au capital du studio en juillet 2017, Bigben a fait l'acquisition, ce 18 avril 2018, de 20,01% supplémentaires auprès d'associés minoritaires. Roman Vincent, dirigeant fondateur du studio, détient les 55% restants du capital.BIOMERIEUX?Le spécialiste du diagnostic in vitro communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre avant l'ouverture de la séance.??COMPAGNIE DES ALPES?Le spécialiste des remontées mécaniques et des parcs d'attraction détaillera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.?EDENRED?Le spécialiste des services prépayés pour les salariés publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre en début de journée.??ERAMETLe groupe minier publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.??EUTELSATEutelsat Communications a annoncé que la participation qu'il détient dans l'opérateur Hispasat a été transférée ce jour pour un montant de 302 millions d'euros. La réalisation de cette transaction fait suite à un accord signé en mai 2017 entre l'opérateur de satellites et le groupe Abertis concernant la cession à ce dernier de la participation de 33,69% détenue par Eutelsat dans Hispasat. Ce transfert a par ailleurs récemment recueilli l'accord du Conseil des ministres espagnol, levant la dernière condition suspensive à son exécution.EXEL INDUSTRIES?Le spécialiste de la pulvérisation communiquera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre après la clôture de la Bourse.??FNAC-DARTYLe distributeur dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre en fin de journée.ILIADIliad a placé avec succès l'émission de deux emprunts obligataires d'un montant total de 1,15 milliard d'euros. La tranche 1 est d'un montant de 500 millions d'euros, d'une durée de 3,5 ans (échéance au 25 novembre 2021) et présente un coupon annuel de 0,625%. La tranche 2 est d'un montant de 650 millions d'euros, d'une durée de 7 ans (échéance au 25 avril 2025) et présente un coupon annuel de 1,875%.??PERNOD RICARDLe groupe de spiritueux dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre tôt le matin.??PUBLICIS?Le groupe de communication communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre avant les premiers échanges.??SCHNEIDER ELECTRICLe spécialiste des automatismes et de la gestion de l'énergie publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre en début de journée.SOITECAu quatrième trimestre de l'exercice 2017-2018 (clos le 31 mars 2018), Soitec a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 91,7 millions d'euros, en hausse de 30%. A taux de change constants, la croissance des revenus du spécialiste de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs a atteint 42%. Le chiffre d'affaires annuel est ressorti à 311 millions d'euros, soit une hausse de 31% à taux de change constants, là où Soitec visait environ 25%.VALLOURECVallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium, et Interpipe, producteur ukrainien de tubes sans soudure, annoncent leur intention de démarrer un partenariat qui prévoit la production, en coopération, de tubes sans soudure en carbone non-OCTG, destinés au marché européen. Ces produits, principalement dédiés aux applications mécaniques, "line pipe" et "process pipe", seront laminés par Interpipe avant d'être conditionnés et contrôlés dans une unité de finition commune, gérée par Vallourec, et localisée à Nikopol, en Ukraine, au sein de l'une des usines d'Interpipe.VINCIVinci Construction, via sa filiale Sogea-Satom, Egis, Baudin-Chateauneuf et Alcor ont remporté un important contrat pour la conception-construction du stade de Yamoussoukro, capitale politique et administrative de la Côte d’Ivoire. D’un montant de 72 millions d’euros, ce contrat porte sur la construction du stade principal de Yamoussoukro et la rénovation de quatre stades d’entraînement, à proximité de la ville (réhabilitation des aires de jeux, des vestiaires et des éclairages).