Les valeurs à suivre jeudi 22 février 2018 à la Bourse de Paris

ARKEMALe groupe chimiste publiera ses résultats annuels.AXAL'assureur détaillera ses résultats annuels en début de journée.BOUYGUESLe groupe de BTP, télécoms et médias communiquera ses résultats annuels avant le début de la séance.CBO TERRITORIACBO Territoria a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 80,7 millions d'euros, en hausse de 24%. Les revenus locatifs bruts ont reculé de 2% à 18,8 millions. Les ventes en promotion immobilière ont bondi de 37% à 57,8 millions. Les produits des activités années ont atteint 4,1 millions, en hausse de 13%.CNP ASSURANCESLe premier assureur de personnes de France publiera ses résultats annuels avant l'ouverture de la Bourse.EOS IMAGINGEOS imaging a annoncé la première installation d'un système EOS au sein du groupe Asklepios, deuxième groupe hospitalier privé en Allemagne. Le système EOS est disponible à l'hôpital Asklepios Paulinen, l'un des centres d'excellence du réseau pour la chirurgie orthopédique.GROUPE ADPL'exploitant de plateformes aéroportuaires détaillera ses résultats annuels en fin de journée.FNAC DARTYFnac Darty a enregistré en 2017 un résultat net part du groupe de 37 millions d'euros contre 2 millions d'euros en 2016. Le résultat opérationnel courant pro forma, c'est-à-dire prenant en compte Darty au 1er janvier 2016, a progressé de 33% à 270 millions d'euros sous l'effet conjugué des synergies (76 millions d'euros) et d'une bonne exécution opérationnelle. La marge opérationnelle courante a augmenté de 90 points de base pour atteindre 3,6%. Le chiffre d'affaires pro forma de Fnac Darty s'est établi à 7,448 milliards d'euros, en croissance de +0,5% en données comparables.INGENICOLe spécialiste des transactions sécurisées communiquera ses résultats annuels en début de journée.MEDIAN TECHNOLOGIESPour l'année 2017, le chiffre d'affaires de Median Technologies s'élève à 7,69 millions d'euros, en hausse de 21%. La prise de commandes nette s'élève à 14,69 millions, alimentant un carnet de commandes de 23 millions au 31 Décembre 2017. La prise de commandes pour l'activité d'iCRO (Imaging Contract Research Organization) correspondant au produit iSee a été renforcée grâce à des accords de fournisseurs préférentiels avec des CRO mondiaux et des laboratoires pharmaceutiques leaders en oncologie.SAINT-GOBAINLe fabricant de matériaux de construction publiera ses résultats annuels après la séance de Bourse.SCORLe réassureur commentera ses résultats annuels.TECHNICOLORTechnicolor a essuyé une perte nette de 173 millions d'euros contre une perte de 26 millions d'euros, un an plus tôt. Elle comprend une dépréciation comptable de 113 millions d'euros des actifs nets d'impôts différés suite à l'annonce de la cession planifiée de l'activité Licences de Brevets. L'Ebitda des activités poursuivies du spécialiste des techniques de l'image et du son a reculé de 19% (-17,2% à taux de change constants) à 291 millions d'euros. Sur la même base, les revenus ont reculé de 8,6% (-6,8% à taux de change constants) à 4,231 milliards d'euros.VALLOURECVallourec a accusé au quatrième trimestre 2017 une perte nette de 164 millions d'euros, contre une perte de 183 millions d'euros au quatrième trimestre 2016. Le résultat brut d'exploitation est retourné dans le vert. Il s'est élevé à 11 millions contre - 63 millions un an plus tôt. Le fabricant de tubes sans soudure en acier a bénéficié de l'amélioration de l'activité et des effets de ses réductions des coûts. Le chiffre d'affaires a atteint 1,07 milliard, en progression de 27,7%. A périmètre et change constants, la croissance est ressortie à 25,7%.VALEOL'équipementier automobile publiera ses résultats annuelsVEOLIALe groupe de services à l'environnement dévoilera ses résultats annuels