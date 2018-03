Les valeurs à suivre jeudi 29 mars 2018 à Wall Street

0 0

AMAZON.COMLe rebond attendu d’Amazon.com risque de ne pas avoir lieu en raison d’un tweet de Donald Trump dans lequel il rappelle avoir exprimé sa préoccupation à propos d’Amazon.com bien avant les élections. « A la différence des autres (distributeurs, NDLR), il verse peu ou pas de taxe aux Etats et aux gouvernements locaux, utilise notre système postal comme un garçon de course (provoquant des pertes énormes pour les USA) et met sur la paille plusieurs milliers de distributeurs », écrit-il.CMELa place boursière spécialisée dans les produits dérivés, le CME, a annoncé l'acquisition de la fintech britannique Nex pour 3,9 milliards de livres (4,45 milliards d'euros). Le groupe américain propose 10 livres par action, soit une prime d'un peu de 2,9%, sous la forme de 500 pence en numéraire et 0,0444 action CME par titre détenu. Nex avait indiqué le 15 mars avoir reçu une offre préliminaire du CME.CONSTELLATION BRANDSConstellation Brands a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé de 42% son dividende trimestriel à 74 cents. Le groupe américain de spiritueux a réalisé au quatrième trimestre de son exercice clos le 28 février un bénéfice net multiplié par deux à 925,5 millions de dollars. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est établi à 1,9 dollar, au dessus du consensus qui le donnait à 1,75 dollar. Le chiffre d'affaires a progressé de 13,8% à 1,77 milliard. Le marché visait 1,75 milliard.GAMESTOPGamestop a accusé une perte nette de 105,9 millions de dollars au quatrième trimestre clos début février, contre un bénéfice un an plus tôt, soit 1,04 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, Gamestop affiche un bénéfice par action de 2,02 dollars. Ses ventes, pour leur part, ont augmenté de 15% au quatrième trimestre pour atteindre 3,5 milliards de dollars. En données comparables, elles ont progressé de 12,2%. Le consensus Zacks prévoyait un bénéfice par action ajusté de 1,96 dollar et un chiffre d'affaires de 3,25 milliards.MICROSOFTOrange annonce aujourd'hui son partenariat dans l'Ecole IA (Intelligence Artificielle) Microsoft. Cette école a pour ambition de contribuer sur 3 ans à la formation de 500 personnes en situation de reconversion ou éloignées de l'emploi pour leur permettre de devenir Développeur data IA (certificats Bac+3). Ces développeurs auront vocation à travailler avec des Data Scientists pour créer de manière concrète des solutions d'IA. Orange accueillera dans ce cadre chaque année 25 femmes et hommes en alternance.TESLATesla devrait entamer son rebond à l’ouverture des marchés américains, après la dégringolade des deux dernières séances. En effet, le constructeur américain de véhicules électriques a de nouveau chuté de 7,7% hier, après avoir déjà plongé de 8,2% mardi. La firme d’Elon Musk est sous pression suite à l’enquête ouverte par le Conseil national de la sécurité des transports (NTSB) sur un accident ayant entrainé la mort du propriétaire d’une Tesla Model X. L'agence américaine souhaite notamment en savoir plus sur le rôle éventuel de l'Autopilot, un système de pilotage semi-automatique.