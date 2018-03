Les valeurs à suivre le jeudi 22 mars 2018 à la Bourse de Paris

0 0

Le groupe de logistique dévoilera ses résultats annuels.Clasquin vient de publier des résultats annuels en hausse au titre de son exercice 2017. Ainsi, le spécialiste de l'ingénierie en transport aérien et maritime a enregistré un résultat net part du groupe de 2,5 millions d'euros, en progression de 14,5% par rapport à 2016, et un résultat opérationnel courant de 5,9 millions d'euros (+13,2%). Pour sa part, la marge commerciale brute ressort à 62,9 millions d'euros (+9,4%), tandis que le chiffre d'affaires s'établit à 290,6 millions d'euros (+11,1%).En 2017, Coheris a vu son résultat net tomber à 0,64 million d'euros contre 0,84 million d'euros en 2016. Le résultat opérationnel courant de l'éditeur de solutions CRM (gestion de la relation et de l'intelligence clients) et Analytics (pilotage de la performance et applications prédictives) a suivi la même tendance, passant de 1,29 million à 0,74 millions. Comme attendu, le chiffre d'affaires de l'année 2017 a été impacté par l'effet de base de la commande de 1 million qui avait accéléré la performance de Coheris en 2016. il recule de 6,5% à 13,91 millions d'euros.Areas, la marque mondiale de restauration de concession d'Elior Group, a remporté la gestion de 16 points de vente à la Fira de Barcelona, qu'il accompagne depuis déjà 12 ans, ainsi que la restauration du Palais des Congrès de Barcelone. Ce contrat, d'une durée initiale de trois ans pouvant être prolongée jusqu'à cinq ans, porte sur un espace de plus de 4 000 mètres carrés dans les parcs d'expositions de Montjuïc et Gran Vía.GL Events a réalisé en 2017 un résultat net part du groupe en hausse de 10,1% à 35,1 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant a atteint 85 millions, en progression de 7,2%. La marge opérationnelle courante est ressortie à 8,9%, contre 8,3% en 2016. Le chiffre d'affaires a progressé de 0,1% à 953,8 millions. Ovier Ginon, président de GL events a précisé : dans une année marquée par l'absence de Jumbos events et un impact de change défavorable, le groupe a réalisé une forte performance commerciale avec un chiffre d'affaires 2017 équivalent à celui de 2016".Le résultat net 2017 de Maisons France Confort a atteint 29,1 millions d'euros, en progression de 84,2%. Le résultat opérationnel du constructeur de maisons individuelles a atteint également un niveau historique à 42,9 millions d'euros en progression de 78,8%, faisant ressortir comme annoncé une marge opérationnelle en amélioration à 5,6% contre 3,9% en 2016. Cette forte croissance du résultat opérationnel résulte d’un effet volume, associé notamment à une progression de la rentabilité de l’activité rénovation et une bonne maîtrise des coûts fixes.GTT a reçu une nouvelle commande du chantier coréen Hyundai Samho Heavy Industries (HSHI), portant sur la conception des cuves GNL de deux méthaniers de 174 000 m3. Ces unités seront construites pour le compte d'un armateur européen. GTT réalisera le design des cuves de GNL des deux unités, qui intégreront la solution de confinement à membranes Mark III Flex, une technologie éprouvée développée par GTT. Leur livraison est prévue en 2020.Le n°2 mondial des spiritueux tiendra sa conférence Latam (Amérique latine) et EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique).Transgene a creusé sa perte nette en 2017. Elle s'est établie à 32,274 millions d'euros contre 25,207 millions en 2016. La perte opérationnelle sur les activités poursuivies de la biotech a atteint 28,043 millions après 22,664 millions lors de l'exercice précédent. Les produits opérationnels, eux, ont reculé de 21% à 2,099 millions. Le groupe a réduit sa consommation nette de trésorerie réduite à 28,1 millions d'euros contre 30,6 millions d'euros en 2016.La société d'investissement communiquera ses résultats annuels avant l'ouverture de la Bourse.