Les valeurs à suivre lundi 09 avril 2018 à la Bourse de Paris

0 0

Christophe Bonduelle a confié à Guillaume Debrosse, membre de la famille Bonduelle, la direction générale du groupe. Christophe Bonduelle reste président. Guillaume Debrosse, âgé de 47 ans, diplomé de l'Université Paris Dauphine a débuté sa carrière chez l'Oréal, puis dans les télécoms et notamment chez Telefonica où il a occupé à Singapour la Direction Financière d'02 sur la zone Asie Pacifique, et a rejoint le Groupe Bonduelle en 2007.Cibox vient de publier des résultats 2017 contrastés. Ainsi, le spécialiste de produits d'électronique grand public a enregistré un résultat net de 398 000 euros sur la période (contre 458 000 en 2016), ainsi qu'un résultat opérationnel de 26 000 euros (contre -80 000 en 2016). Pour sa part, le chiffre d'affaires s'établit à 16,82 millions d'euros sur l'exercice 2017, en croissance de 9,4% par rapport à 2016.Engie a remporté un projet éolien de 200 MW dans l'Etat de Tamil Nadu en Inde, le deuxième succès dans cet Etat après le gain d'un projet éolien de 50 MW le mois dernier. Début 2018, Engie avait remporté son premier projet éolien en Inde, d'une capacité de 30 MW, dans l'Etat de Gujarat. Ces succès permettent à Engie de franchir en Inde le cap d'1 GW de capacités de production d'électricité renouvelable, installées ou en construction.Lagardère Plus a été choisie pour devenir l'agence globale de consulting du groupe Orange en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Lagardère Plus collaborera avec Orange pour optimiser et développer sa célèbre plate-forme " Orange Sponsors You ". Lancée en avril 2016, " Orange Sponsors You " est une plateforme de sponsoring, visant à récompenser les fans d'Orange pour leur passion du sport.Le n°1 mondial du luxe publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre après la clôture de la Bourse.Les résolutions présentées à l'assemblée générale de Vicat ont été adoptées, notamment celle concernant le maintien du dividende à 1,50 euro par action, conformément aux recommandations du conseil d'administration. Vicat poursuivra sa stratégie visant à tirer progressivement le bénéfice des investissements réalisés au cours de ces dernières années, en s'appuyant sur ses fortes positions de marché avec pour objectif de maximiser sa génération de cash-flows.