Les valeurs à suivre lundi 16 avril 2018 à la Bourse de Paris

ALTRANAltran a annoncé le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription lancée le 22 mars 2018, pour un montant brut d'environ 750 millions d'euros. Le produit net de permettra au spécialiste de la R&D externalisée de rembourser une partie de la dette contractée dans le cadre de l'acquisition d'Aricent. Cette acquisition, finalisée le 20 mars 2018, permet à Altran de devenir le leader mondial inégalé des services d'ingénierie et de R&D.CGGCGG S.A., la société mère du groupe CGG, annoncé CGG Holding (U.S.) Inc., filiale indirecte détenue à 100 % par CGG, a placé avec succès une offre d'obligations senior de premier rang garanties venant à échéance en 2023 et portant intérêt au taux de 9 % pour un montant nominal total de 300 millions de dollars américains et d'obligations senior de premier rang garanties venant à échéance en 2023 et portant intérêt au taux de 7.875 % pour un montant nominal total de 280 millions d'euros.AEROPORT DE PARISEn mars 2018, le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 5,5 % par rapport au mois de mars 2017 avec 8,3 millions de passagers accueillis, dont 5,6 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 6,1 %) et 2,6 millions à Paris-Orly (+ 4,1 %). Le nombre de passagers en correspondance a augmenté de 1,1 %. Le taux de correspondance de Paris Aéroport s'est établi à 23,2 %, en retrait de 0,2 point par rapport à mars 2017. Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 3,7 % avec un total de 22,8 millions de passagers.CATANAL'augmentation de capital de Catana Group, qui s'est déroulée du 23 mars au 19 avril 2018, a permis au groupe de lever 3,7 millions d'euros. Cette opération va permettre au spécialiste des navires de plaisance d'accélérer le développement de ses gammes Catana et Bali, et d'accompagner le plan d'amélioration de ses performances industrielles.ELIORElior Group a annoncé que l’option pour le paiement en actions nouvelles du dividende de l’exercice clos le 30 septembre 2017 s’est traduite par la souscription de 2.147.465 actions nouvelles, soit un taux de réinvestissement de 50,21 %. L’option, qui pouvait être exercée du 16 mars 2018 au 6 avril 2018, permettait d’obtenir le paiement du dividende de l’exercice clos le 30 septembre 2017 (fixé à 0,42 euro) en actions nouvelles, émises à un prix unitaire de 16,88 euros. Les actions nouvelles seront émises le 17 avril 2018 aux négociations sur Euronext Paris aux côtés des actions existantes.GETLINKGetlink a finalisé la mise en place de la structure juridique liée à la réorganisation de sa dette et permise par le retrait de deux rehausseurs de crédits monolines en 2015. Groupe Eurotunnel SE (Getlink) a transféré, par apport, ses participations dans les deux sociétés concessionnaires (FM SA et CTG Ltd) à Eurotunnel Holding SAS afin d'isoler dans cette sous-holding les activités relatives à la Liaison Fixe, les distinguant des autres activités du groupe telles qu'Europorte (fret ferroviaire), ElecLink (interconnexion électrique entre la France et le Royaume-Uni) ou l'immobilier.