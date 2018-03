Les valeurs à suivre lundi 19 mars 2018 à la Bourse de Paris

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ASSYSTEM -1.39% 31.9 8.12% ENVIRONNEMENT -0.55% 72.8 3.61% GAUSSIN -1.28% 0.4255 231.54% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 0.94% 45.185 3.98%

0 0

Le groupe d'ingénierie détaillera ses résultats annuels après la clôture de la Bourse.Environnement S.A a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 80,4 millions d'euros, en hausse de 5%. La croissance, toujours régulière, porte particulièrement cette année sur la Chine qui devient le premier pays d'exportation du spécialiste de la surveillance de l'environnement. Les parts de marché en Inde comme en Corée du Sud sont toujours importantes et l'Europe, hors France, reste relativement stable à périmètre constant avec une activité toujours soutenue en Grande-Bretagne et une légère reprise en Italie. Les ventes en France ont progressé de près de 20%.Gaussin annonce la réalisation de deux augmentations de capital pour un montant global de 2,3 millions d'euros. Le prix unitaire est de 0,35 euro. Ces émissions, non visées par l'AMF, ont pour objectif de financer le développement de la société. Dans son communiqué, le groupe précise que le taux de dilution est de 4,35%.Le Conseil d’administration de Société Générale, sur proposition du Comité des nominations, soumettra au vote de l’assemblée générale mixte des actionnaires du 23 mai 2018, le renouvellement pour une durée de quatre ans, du mandat d’administrateur de Lorenzo Bini Smaghi. Il est administrateur indépendant de la banque depuis 2014 et Président du Conseil d’administration depuis le 19 mai 2015.