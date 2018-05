Les valeurs à suivre lundi 21 mai 2018 à la Bourse de Paris

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv DON'T NOD ENTERTAINMENT 0.00% - 0.00% ELIS -0.26% 19.13 -16.36% LDC -0.35% 142 23.91%

0 0

Dontnod Entertainment a annoncé le " large succès " de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth à Paris. Constatant la forte demande, le Conseil d'administration du studio français de création et de développement de jeux vidéo a fixé le prix définitif de l'action à 19,76 euros, soit le haut de fourchette indicative de prix. Par ailleurs, il a été décidé d'exercer l'intégralité de la clause d'extension, permettant à Dontnod Entertainment de lever un montant de 26,6 millions d'euros, susceptible d'être porté à 30,5 millions en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.L'Assemblée générale des actionnaires d'Elis présidée par Thierry Morin, Président du Conseil de Surveillance, a approuvé les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2017 et la distribution d'une somme d'un montant de 0,37 euro par action. Le droit à distribution exceptionnelle sera détaché le 29 mai 2018 et mis en paiement le 31 mai 2018 prochain.Le Groupe LDC a annoncé avoir été retenu par le Tribunal de Commerce de Rennes pour son offre de reprise partielle des actifs et des activités du Groupe Doux. Elle prévoit la reprise de 290 salariés dont 79 sous conditions de mobilité sur un site de proximité. 247 reclassements de proximité sont également proposés au sein du Groupe LDC. 60 millions d'euros seront investis dans le cadre de ce plan.