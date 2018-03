Les valeurs à suivre lundi 26 mars 2018 à la Bourse de Paris

0 0

Archos a creusé sa perte nette en 2017. Cette dernière est ressortie à 6,5 millions d'euros après une perte de 3,4 millions en 2016. Le résultat opérationnel courant du pionnier français de l'électronique grand public est de -3,7 millions contre +0,1 million en 2016. L'Ebitda s'établit à -2,7 millions contre +2,3 millions en 2016 avec une nette réduction des pertes sur le second semestre 2017. La marge brute s'élève à 24 millions sur 2017 contre 32,6 M€ en 2016. Le taux de marge brute ressort à 21% du chiffre d'affaires contre 21,1% l'an passé.Elis, un leader multiservice de la location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être en Europe et en Amérique latine, a finalisé l'acquisition de 100 % de BW Textilservice en Allemagne. BW Textilservice est une entreprise familiale disposant d'une blanchisserie située dans la région de Stuttgart, qui a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires d'environ 24 millions d'euros, entièrement sur le marché de la Santé. Son dirigeant actuel reste directeur du site.HF Company a nettement réduit sa perte nette en 2017. Elle est ressortie à 0,95 million d'euros, contre une perte de 6,8 millions en 2016. La perte opérationnelle courante a atteint 2,5 millions, contre un bénéfice de 3,3 millions un an plus tôt. L'Ebitda s'est établi à - 1 million contre +4,7 millions en 2016.. Après un premier semestre à -1,1 million, l'Ebitda du deuxième semestre est donc redevenu positif, à 0,1 million, souligne le groupe. Le chiffre d'affaires s'est établi à 42,6 millions, en baisse de 37%.Le fabricant du Cellvizio détaillera ses résultats annuels après la séance de Bourse.Le spécialiste des techniques d'affranchissage dévoilera ses résultats annuels après la clôture.Le conseil de surveillance de Vallourec a décidé de proposer au vote de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 25 mai 2018 le renouvellement des mandats de Vivienne Cox, Cédric de Bailliencourt, Laurence Broseta et Alexandra Schaapveld, qui arrivent à échéance, pour une nouvelle durée de quatre ans.