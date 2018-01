Les valeurs à suivre lundi 8 janvier 2018 à la Bourse de Paris

Peugeot, L.D.C. Valeurs citées dans l'article : Michelin



LDCLDC a fait part d'un chiffre d'affaires de 3ème trimestre (septembre à novembre) de 954,9 millions d'euros, en augmentation de 7,8%, avec des volumes vendus en hausse de 5,1%. A périmètre identique et taux de change constant, la croissance du chiffre d'affaires est de 6 % et celle des tonnages est de 3,8%. Au total, sur les neufs premiers mois de son exercice 2017-2018, le groupe agroalimentaire affiche un chiffre d'affaires consolidé de 2,8 milliards d'euros, en progression de 7,1%, pour des volumes qui progressent de -6,2%.MICHELINMichelin a placé vendredi avec succès 600 millions de dollars d'obligations convertibles non-dilutives remboursables uniquement en numéraire et arrivant à échéance en 2023. La clause d'extension a été intégralement exercée. Concomitamment, le fabricant de pneumatiques a procédé à l'achat d'options d'achat dénouables uniquement en numéraire, en vue de couvrir son exposition économique, en cas d'exercice des droits de conversion attachés aux obligations.PEUGEOTLe secteur automobile a entamé l'année sur les chapeaux de roues à la Bourse de Paris, bénéficiant vendredi d'une note sectorielle de JPMorgan emplie d'optimisme. Ainsi, PSA (+4,35% à 18,105 euros) a fini en tant que plus forte hausse du CAC 40 après avoir été ajoutée à la liste des valeurs favorites de l'américain (opinion Surpondérer, objectif de cours de 25 euros), qui salue le " redressement phénoménal " de ses opérations cœurs de métier ces deux dernières années.