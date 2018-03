Les valeurs à suivre mardi 13 mars 2018 à la Bourse de Paris

0 0

GECINAGecina intègrera, à compter du 19 mars 2018, les indices CAC Next 20 et CAC Large 60. Cette décision annoncée par Euronext le 8 mars dernier fait suite à la révision trimestrielle de la composition des indices de la famille CAC. " L'intégration de Gecina dans ces indices traduit à la fois les effets de la solide performance boursière de ces dernières années ainsi que l'augmentation de la taille de son flottant consécutive, notamment, à l'acquisition d'Eurosic sur le deuxième semestre 2017 ", a expliqué la première foncière française de bureaux.GENFITLe laboratoire pharmaceutique dévoilera ses résultats annuels.HAULOTTELe fabricant de nacelles élévatrices détaillera ses résultats annuels après la clôture de la Bourse.ILIADLa maison-mère de Free publiera ses résultats annuels avant la séance de Bourse.NATIXISNatixis a annoncé des investissements stratégiques dans trois boutiques indépendantes de conseil en Fusions & Acquisitions, leaders dans leur segment de marché respectif (services financiers, opérations de M&A en Chine, et technologies). La banque française prévoit un investissement stratégique à hauteur de 51 % du capital de Fenchurch, qui restera géré par ses associés actuels. Ce cabinet de conseil indépendant spécialiste du corporate finance est dédié exclusivement au secteur des services financiers, notamment l'assurance, la gestion d'actifs et de fortune et la finance spécialisée.NEXITYL'immeuble de bureaux en bois Nexity Ywood, implanté au sein de la ZAC Madeleine à Rennes, quartier en plein développement qui accueillera à terme 400 logements, 400 mètres carrés de commerces et services ainsi qu'un parking silo, a été cédé en vente en l'état futur d'achèvement en totalité à Foncière Magellan. Ce bâtiment représente une surface totale de 2 238 mètres carrés. La livraison du programme Nexity Ywood Rennes est prévue au quatrième trimestre 2018.TERREISTerreis vient de publier ses résultats annuels pour 2017. Ainsi, la foncière parisienne a enregistré un ANR de liquidation EPRA de 51,12 euros par action, en progression de 13,4 %. " La stratégie de recentrage sur Paris QCA continue de porter ses fruits ", explique la société, dans son communiqué. Par ailleurs, les revenus locatifs Tertiaire parisien s'établissent à 60,5 millions d'euros (+6,2 %) et le patrimoine réévalué à 2,090 milliards d'euros (+7,5 %). Compte tenu de ces performances, Terreis proposera un dividende de 0,81 euro par action, en hausse de 2,5%.