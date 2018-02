Les valeurs à suivre mardi 20 février 2018 à la Bourse de Paris

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ALSTOMAlstom fournira à Île-de-France Mobilités et à la RATP 20 métros MP14 de 5 voitures, destinés à la ligne 11 du métro parisien pour un montant de 157 millions d'euros. Cette levée d'option s'inscrit dans le cadre du marché MP14 signé en mars 2015, entre la RATP (mandatée par Île-de-France Mobilités) et Alstom ; et portant sur la livraison d'un maximum de 217 trains MP14 sur 15 ans pour un montant total de plus de 2 milliards d'euros. La première tranche ferme concernait 35 métros. Une première option de 20 trains avait été levée en décembre 2016.ANF IMMOBILIER/FDRANF Immobilier et Foncière des Régions ont annoncé la signature d’un bail avec l’Agence Erasmus+ France / Education Formation pour une surface de 2 172 mètres carrés de bureaux pour Quai 8.2 à Bordeaux. D’une durée de 9 ans et 3 mois, ce bail prendra effet lors de la livraison finale de l’ensemble immobilier tertiaire Quai 8.2 prévue à l’été 2018. Cette nouvelle prise à bail, après celles d’Orange et Allianz Vie, porte ainsi à 39% le taux de pré commercialisation bureaux de l’opération.DBTDBT a annoncé la signature d'un avenant au contrat de prêt obligataire d'un montant de 3 millions d'euros conclu avec Nice & Green en date du 29 Mars 2017, et désormais porté à 7 millions d'euros. L'augmentation du montant de ce prêt obligataire a pour objet de financer les besoins opérationnels du spécialiste des solutions de recharge pour véhicule électrique liés au développement de la charge ultra rapide, de communication smart grid et d'outils de maintenance pour la nouvelle génération de chargeurs 150 et 350kW.DBV TECHNOLOGIESLa biotech spécialisée dans le traitement des allergies alimentaires publiera ses résultats annuels.EDENREDLe fournisseur de services prépayés pour les salariés et les entreprises commentera ses résultats annuels en début de journée.ERAMETLe groupe minier détaillera ses résultats annuels.GECINALa SCPI Accimmo Pierre, gérée par BNP Paribas REIM France, a acquis auprès de Gecina l'ensemble immobilier " Dock-en-Seine " de près de 16 000 mètres carrés pour environ 130 millions d'euros. L'immeuble était déjà sous promesse à fin décembre 2017. L'immeuble de bureaux est entièrement loué à deux locataires de premier plan : Kérudys (groupe SVP) et le RSI (Régime Social des Indépendants).M6Le groupe de médias publiera ses résultats annuels.NEXITYLe groupe immobilier dévoilera ses résultats annuels en fin de journée.VICATEn 2017, Vicat a enregistré un résultat net part du groupe de 142 millions d'euros, en hausse de 2,2%, et un Ebitda de 444 millions d'euros, en repli de 3%. A périmètre et taux de change constants, l'Ebitda a reculé de 3,4%. Le cimentier affiche ainsi un taux de marge d'Ebitda de 17,3%, en repli de 1,4 point sur l'année. Le chiffre d'affaires consolidé a atteint 2,563 milliards d'euros, en croissance de 4,5% en base publiée et en progression de 6,4% à périmètre et taux de change constants.WORLDLINELa SSII publiera ses résultats annuels.