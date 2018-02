Les valeurs à suivre mardi 27 février 2018 à la Bourse de Paris

0 0

Dans le cadre de son plan stratégique, Clear 2022, Akka Technologies a indiqué viser à cette horizon un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros (contre 1,3 milliard en 2017), un résultat opérationnel d'activité de 250 millions d'euros et un free cash flow de 150 millions d'euros. Il compte atteindre ses objectifs alors que le marché de l'ingénierie et des services de R&D est appelé à doubler de taille pour atteindre 266 milliards d'euros en 2022.La filiale autoroutière du groupe Eiffage dévoilera ses résultats annuels en fin de journée.Le Groupe Bogart a réalisé un chiffre d'affaires 2017 de 128,2 millions d'euros, en croissance de 22,6%. A périmètre constant, L'activité de Diffusion du groupe spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe a reculé de 11,5% à 37,1 millions d'euros. En revanche, l'activité Boutiques a bondi de 46,2% à 91,1 millions d'euros. S'agissant des licences, leurs revenus ont baissé de 6,3% à 1,5 million d'euros.Colas, filiale de Bouygues, a acquis la société Topcoat Asphalt Contractors, basée à Adélaïde, en Australie.Topcoat, spécialisée dans la production de produits bitumineux et les travaux routiers, opère en Australie-Méridionale et dans le Territoire du Nord. La société, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 25 millions de dollars australiens en 2017, emploie 45 personnes. Cette acquisition permet à Colas de fournir ses produits et services sur l'ensemble du territoire national et consolide sa position dans le secteur des produits et travaux routiers en Australie.Dans le prolongement de son émission obligataire réalisée le 19 février dernier qui lui a permis de lever 600 millions d’euros à 10 ans avec un coupon de 1,625%, Icade a finalisé avec succès l’offre de rachat obligataire lancée le 19 février 2018 portant sur trois souches obligataires existantes. Sur 371 millions d’euros apportés à l’offre, le groupe immobilier spécialisé dans le tertiaire et la santé a racheté 200 millions d’euros dont 92% (183,9 millions d’euros) sur les 2 souches dont les maturités sont les plus proches (30 janvier 2019 et 16 avril 2021), conformément à ses objectifs.JCDecaux, numéro un mondial de la communication extérieure et numéro un à Singapour, a remporté un contrat exclusif de sept ans pour gérer la publicité et entretenir 1 459 abribus à Singapour (population : plus de 5,6 millions d'habitants), attribué par la Land Transport Authority (LTA). Cette concession permettra à JCDecaux d'étendre son réseau d'abribus urbains dans la Cité-Etat, y compris les zones commerciales et quartiers financiers de Tanglin / Orchard / Scotts Roads et Shenton Way, ainsi que les zones centrales de Lavender Street, Beach Road et Tiong Bahru.Pizzorno Environnement vient de publier un chiffre d'affaires de 56,3 millions d'euros au titre de son quatrième trimestre 2017, soit une progression de 5,8% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Les deux branches, Propreté et Traitement-Valorisation affichent respectivement une évolution positive de leur activité à +2,8% et +13,9%. Sur l'ensemble de l'exercice 2017, le chiffre d'affaires s'inscrit en progression de 5,3% à 230,3 millions d'euros.Le motoriste aéronautique détaillera ses résultats annuels avant l'ouverture de la Bourse.Tivoly a enregistré une croissance de 6,21% de son activité au quatrième trimestre, à 20,9 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le spécialiste des outils de coupe avait enregistré une croissance à deux chiffres (de plus de 20%) sur chacun des trois trimestres précédents. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2016 intégrait cependant la contribution de FFDM Pneumat consolidée au 1er octobre 2016. Sur l'ensemble de l'année, Tivoly a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 82,3 millions d'euros, en croissance de 18,20%.Le semencier publiera ses résultats du premier semestre en fin de journée.