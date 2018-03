Les valeurs à suivre mardi 27 mars 2018 à la Bourse de Paris

0 0

AWOXAwox a essuyé une perte nette de 4,49 millions d'euros en 2017 après -5,653 millions d'euros en 2016. La perte opérationnelle courante du spécialiste des technologies et des objets connectés dédiés à l'univers de la maison intelligente est, elle, passée de 5,06 millions d'euros à -3,14 millions d'euros. Le groupe a bénéficié du changement de modèle de sa distribution de l'activité AwoX Home : distribution indirecte portée par des partenaires industriels et commerciaux à compter de 2017 contre développement en direct par ses propres équipes commerciales auparavant.MAUNA KEAMauna Kea Technologies a enregistré en 2017 une perte nette de 10,245 millions d'euros contre une perte de 9,744 millions d'euros en 2016. La perte opérationnelle de l'inventeur de Cellvizio est, elle, passée de 9,99 millions d'euros contre 9,71 millions d'euros. Comme publié auparavant, la Société a enregistré une baisse du chiffre d'affaires de 24 % à 6,687 millions d'euros.NEOPOSTNeopost vient de publier des résultats annuels contrastés au titre de son exercice 2017. Ainsi, le spécialiste du traitement du courrier a enregistré un résultat net part du groupe de 134 millions d'euros, en progression de 13,2% par rapport à 2016, mais un résultat opérationnel courant de 191 millions d'euros, en repli de 5,9%. Pour sa part, la marge opérationnelle courante ressort à 18,2% du chiffre d'affaires contre 18,6% en 2016. De son côté, le chiffre d'affaires s'établit à 1,1 milliard d'euros (-4,1%).ORPEAL'exploitant d'Ehpads dévoilera ses résultats annuels en fin de journée.PRODWAREProdware Group a annoncé trois signatures de " premier plan " en Espagne dans les secteurs de l'agroalimentaire, de l'industrie et les loisirs. Dans l'agroalimentaire, le groupe informatique a été choisi par Liasa (Lacteos Industriales Agrupados), plus grand producteur laitier espagnol et filiale du géant nord-américain Rich Products Corporate. Il a demandé à Prodware un plan de transformation technologique qui comprend l'exploitation de la plateforme Microsoft Dynamics 365 avec notamment la solution Prodware EDI.TIVOLYTivoly vient de publier ses résultats annuels au titre de son exercice 2017. Ainsi, le groupe industriel a enregistré un résultat net part du groupe de 3,58 millions d'euros, en baisse de 6,3% par rapport à 2016. Hors éléments non récurrents, la progression est toutefois de 36,2%. Le résultat opérationnel courant ressort à 4,97 millions d'euros, en progression de 26,6%. De son côté, le chiffre d'affaires s'établit à 82,33 millions d'euros (+18,2%).