Les valeurs à suivre mardi 3 avril 2018 à la Bourse de Paris

0 0

Alstom a reçu deux commandes concernant la fourniture de 25 trains régionaux Coradia Lint pour le sud de l'Allemagne. DB Regio Bayern a commandé 20 trains, pour un montant total de 93 millions d'euros, tandis que Hohenzollerische Landesbahn AG (HzL) en a commandé cinq supplémentaires pour 23 millions d'euros. Tous les autorails Coradia Lint seront fabriqués à Salzgitter, en Allemagne, sur le plus grand site de fabrication d'Alstom dans le monde.Cibox et la société chinoise CXM (Dongguan CXM Technology) ont repoussé au 15 avril 2018 la signature de l'accord prévoyant un partenariat commercial et une prise de participation croisée. C'est Cibox qui, afin de se conformer aux dispositions du règlement européen n°596/2014 du 16 avril 2014 et ses règlements délégués, a souhaité repousser cette signature, ainsi que la réalisation de l'échange d'actions (selon une parité inchangée par rapport à celle communiquée en décembre 2017), après la date de publication de ses résultats annuels, prévue le 6 avril 2018 après bourse.Le groupe agroalimentaire détaillera ses résultats annuels après la clôture de la Bourse.Lanson-BCC a enregistré en 2017 un résultat net de 11,65 millions d'euros, en progression de 4,5%. Le résultat opérationnel du groupe atteint 20,39 millions d'euros, en baisse de 11%. Il a représenté 7,8% du chiffre d'affaires, contre 8,9% un an plus tôt. D'une part, la baisse supplémentaire du sterling en 2017 (-6,5%) a encore affecté les performances au Royaume Uni, premier marché d'exportation du groupe. D'autre part, une forte pression concurrentielle a pesé sur les ventes en France.Riber, un leader mondial d'équipement pour l'industrie des semi-conducteurs, a reçu une nouvelle commande supérieure à un million d'euros de la société allemande Singulus Technologies, un leader mondial dans le développement de solutions industrielles innovantes pour l'industrie solaire. Riber fournira à Singulus Technologies des évaporateurs linéaires Sélénium, Jet 40K Selenium, destinés à la fabrication de cellules solaires à couches minces en technologie CIGS. Cette nouvelle commande fait suite à celle reçue en octobre 2016 par ce même client.SCOR annonce la nomination de Laurent Rousseau au poste de Directeur Général Adjoint de SCOR Global P&C ainsi que son arrivée au sein du Comité exécutif du groupe à compter du 1er avril 2018. Dans ses nouvelles fonctions, il aura la charge des activités de Spécialités et de SCOR Business Solutions. Laurent Rousseau, actuellement Directeur de la souscription des traités de SCOR Global P&C pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique, a occupé des fonctions de conseil, de stratégie et de souscription depuis son entrée dans le Groupe en 2010.SQLI a divisé son bénéfice net par trois entre 2016 et 2017, à 2 millions contre plus de 6. Son Ebitda est passé de son côté de 15,3 à 13,2 millions d'euros en raison d'une sous-performance opérationnelle en France, principalement sur le site de Paris, et du surinvestissement nécessaire à la mise en œuvre du plan stratégique. Ces éléments ont pesé sur le taux d'emploi (recul de 1,5%). Un plan d'actions à court terme a été mis en œuvre, contribuant à une amélioration des indicateurs opérationnels de SQLI entre le premier et le second semestre 2017.TF1 annonce le renouvellement de son partenariat de longue date avec World Rugby pour la Coupe du Monde de rugby 2019 qui se déroulera au Japon du 20 septembre au 2 novembre 2019. La France est l'un des plus grands marchés de diffusion du rugby au monde, moteur de la croissance record enregistrée pendant la Coupe du Monde de Rugby 2015, avec une hausse du nombre de téléspectateurs en direct de 48 %, à 479 millions, et de 75 % en Europe.Tikehau Capital a dévoilé un bénéfice net part du groupe de 314,4 millions d'euros au titre de 2017, contre 124,6 millions au titre de l’exercice 2016 sur une base pro forma. La société de gestion a détaillé les résultats de ses activités d'investissement et de gestion d'actifs. Les activités d'investissement ont vu leur résultat opérationnel ressortir à 347,3 millions pour des revenus de 387,3 millions. Le résultat opérationnel des activités de gestion d'actifs a atteint, lui, 16 millions pour 57,9 millions de revenus.