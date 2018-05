Les valeurs à suivre mercredi 09 mai 2018 à la Bourse de Paris

0 0

Le producteur d'inox publiera ses résultats du premier trimestre après la séance de Bourse.L'électricien communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.Kering a terminé ce soir à la première place du CAC 40 à la faveur d'une hausse de 1,57%. Le titre du groupe de luxe a été soutenu par une note de Jefferies dans laquelle le courtier maintient sa recommandation d'Achat tout en augmentant fortement son objectif de cours : +100 euros à 560 euros. Le bureau d'études salue la dynamique plus solide que prévu sur Gucci et se montre très optimiste pour les marges du groupe. Jefferies estime que la marque phare de Kering est idéalement placée pour continuer à bénéficier des deux "drivers" clés du secteur du luxe : les millenials et l'Asie.LafargeHolcim a reculé aujourd'hui pour la deuxième séance de suite, pénalisé par ses résultats peu brillants du premier trimestre. Le titre du cimentier franco-suisse a cédé 2,18% à 45,87 euros, après avoir clôturé vendredi dernier à son plus haut niveau depuis début mars. LafargeHolcim a dévoilé un Ebitda sous-jacent inférieur aux attentes au titre du premier trimestre, à 700 millions de francs suisses. Le consensus était de 726 millions.Le spécialiste de l'aval pétrolier dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre en fin de journée.SES-imagotag, numéro un mondial des étiquettes digitales, et E Ink Holdings, le leader de la technologie de l'encre électronique, annoncent une collaboration stratégique pour accélérer et étendre leur croissance commune sur le marché des solutions IoT pour le commerce physique. Dans le cadre de cette collaboration stratégique, E Ink va investir 26 millions d'euros dans SES-imagotag sous la forme d'une augmentation de capital réservée qui sera soumise à l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire de SES-imagotag le 22 juin 2018.Le groupe parapétrolier présentera ses résultats du premier trimestre.